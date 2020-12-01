Метою місії є збір місячного грунту - на це завдання у модуля, що знаходиться на поверхні, є 48 годин.

Китайський апарат "Чан'є-5" здійснив успішну посадку на поверхню Місяця.

Читайте такожNASA планує повернути людей на Місяць і побудувати там атомну електростанціюПосадка відбулася в районі піку Рюмкера в океані Бур в західній частині видимої сторони Місяця.

Метою місії є збір місячного грунту - на це завдання у модуля, що знаходиться на поверхні, є 48 годин. Потім злітний апарат доставить капсулу з приблизно двома кілограмами грунту на орбітальний модуль, який відправиться назад до Землі, передає meduza.io.

Вивчення Місяця

У разі успіху місії Китай стане третьою країною в світі, що доставила грунт з місяця на Землю — після США і СРСР. Остання місія з доставки місячного грунту була здійснена в 1976 році.

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Автор: УНІАН