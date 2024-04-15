Якби в людей були пропорційно великі очі, вони додали б до нашої голови зайві 100 кг, кажуть дослідники.

Учені спантеличені відкриттям морського черв'яка з гігантськими очима, які у 20 разів важчі за його голову і які дають йому гострий зір, як у ссавця.

Дослідники підозрюють, що очі щетинистого черв'яка Vanadis, виявленого довкола італійського острова Понца, також дозволяють цьому виду мати потайну мову, яку його представники бачать лише в темних глибинах моря, пише Independent.

Очі нічного черв'яка настільки великі, що якби в людей були очі пропорційно такого ж розміру, вони додали б до нашої голови ще 100 кг.

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За словами вчених, його очі забезпечують черв'яку "видатний зір" нарівні з мишами або щурами, даючи змогу цьому виду бачити дрібні об'єкти і відстежувати їхні переміщення в морі вночі.

"Це справді цікаво, тому що така здатність зазвичай притаманна нам, хребетним, а також членистоногим (комахам, павукам) і головоногим молюскам (восьминогам, кальмарам)", - сказав доктор Андерс Гарм з Копенгагенського університету.

"Це перший раз, коли настільки просунутий і детальний погляд був продемонстрований за межами цих груп", - сказав доктор Гарм, співавтор дослідження.

Вчені прагнуть зрозуміти, як проста в іншому нервова система черв'яка виконує дуже складні функції.

У нього прозоре тіло, за винятком очей, а це означає, що еволюційна користь від очей повинна переважувати наслідки того, що ванаді стануть видимими для хижаків.

Дослідники також не впевнені в точних функціях великих очей, особливо тому, що ці істоти ведуть нічний спосіб життя і ховаються протягом дня, коли очі зазвичай працюють найкраще для всіх тварин.

"Ніхто ніколи не бачив черв'яка вдень, тому ми не знаємо, де він ховається. Тому ми не можемо виключати, що його очі використовуються і протягом дня", - сказав доктор Гарм.

"Що ми точно знаємо, так це те, що його найважливіші дії, як-от пошук їжі та спарювання, відбуваються вночі. Тож, цілком імовірно, що саме зараз його очі важливі", - додав він.

Вчені також виявили, що очі черв'яка налаштовані на сприйняття ультрафіолетового світла, невидимого для людини. Це вказує на те, що ванаді бачать біолюмінесцентні сигнали в непроглядно-чорному нічному морі.

У новому дослідженні вчені припускають, що самі черв'яки можуть бути біолюмінесцентними, спілкуючись один з одним за допомогою ультрафіолетового світла для спарювання і полювання на здобич.

"Якщо ви використовуєте звичайне синє або зелене світло як біолюмінесценцію, ви також ризикуєте привернути хижаків. Але якщо замість цього черв'як використовуватиме ультрафіолетове світло, він залишиться невидимим для тварин, крім представників свого виду. Тому наша гіпотеза полягає в тому, що вони розвинули гострий ультрафіолетовий зір, щоб мати секретну мову, пов'язану зі спарюванням", - пояснив доктор Гарм.

"Це робить ситуацію по-справжньому захопливою, оскільки УФ-біолюмінесценція ще не спостерігалася в жодної іншої тварини. Отже, ми сподіваємося, що зможемо представити це як перший приклад", - додав він.

Новини про тварин - деталі

Тварини-довгожителі володіють властивостями, що дають змогу стримувати, а іноді навіть зупиняти або повертати назад процес старіння. Хоча у людей може бути "абсолютна межа" в 150 років, це всього лише мить порівняно з століттями і тисячоліттями, які переживають деякі тварини.

Справжні чемпіони за віком живуть у воді, часто на великій глибині, де умови стабільні та постійні. Вчені не можуть зафіксувати народження і смерть кожного представника виду, тому вони зазвичай оцінюють максимальну тривалість життя на основі того, що відомо про біологію виду.

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