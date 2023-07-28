Раніше вчені вважали, що черв'яки могли існувати в замороженому вигляді до 40 років, але реанімовані черв'яки співіснували ще з мамонтами.

Вченим вдалося реанімувати черв'яків, які були заморожені приблизно 46 тис. років тому.

Невелика група черв'яків, виявлених на глибині 40 м в сибірській вічній мерзлоті, відтанула і повернулася до життя, пише Sky News. Ці черви належать до давно вимерлого виду Panagarolaimus kolymaensis. Ця група червів насправді не була мертва, а перебувала в сплячому стані, відомому як криптобіоз, що робить їх життєві ознаки невизначеними.

До цього вчені знали, що нематоди або аскариди могли залишатися в такому стані до 40 років, але істоти з сибірської мерзлоти співіснували ще з шерстистими мамонтами.

Відео дня

Професор Інституту молекулярної клітинної біології та генетики ім. Макса Планка в Німеччині Теймурас Курчалія прокоментував, що черв'яки залишалися в такому стані набагато довше, ніж можливо було припустити. "Те, що їх можна реанімувати через 46 тис. років, занурило мене в повне здивування", - поділився він.

Вчені оживили черв'яків, давши їм їжу і воду. Знайдена група черв'яків прожила майже місяць і за цей час породила більше сотні поколінь нових черв'яків.

Далі команда вчених має намір з'ясувати, чи є межа того, як довго нематоди можуть залишатися в стані криптобіозу.

"Результати важливі для розуміння еволюційних процесів, оскільки час покоління може розтягуватися від днів до тисячоліть, а тривале виживання може допомогти відродити вимерлі види", - прокоментували вчені.

Досягнення вчених

Вченим вже вдавалося оживляти дрібних тварин. Так, у 2021 році стало відомо, що вчені оживили після сплячки в сибірській мерзлоті мікроскопічну тварину, якій може бути більше 24 тис. років. У сучасній науці цю тварину віднесли до виду коловерток. Тоді найдавнішу коловертку вдалося не просто оживити, вона розмножилася після пробудження.

Вас також можуть зацікавити новини: