Учені вперше виявили незвичайні шуми 2014 року, коли використовували підводні планери для проведення акустичного обстеження Маріанської западини.

Дослідники нарешті визначили джерело загадкових шумів, що лунають із найглибшої океанської западини. Дивні звуки, описані як шуми "біотванга", трохи схожі на звуки зорельотів з науково-фантастичних фільмів і насправді є криками китів Брайда (Balaenoptera edeni).

Кити можуть використовувати ці крики, щоб визначати місцезнаходження один одного, кажуть дослідники, пише LiveScience.

Науковці вперше виявили незвичайні шуми 2014 року, коли використовували підводні планери для проведення акустичного обстеження Маріанської западини - найглибшої у світі океанської западини, що простягається на понад 2400 кілометрів на південь від Японії та має максимальну глибину 10 935 метрів.

Звук біотванга можна розбити на дві окремі частини: по-перше, низький, буркотливий звук, що відбивається в глибині; і по-друге, пронизливий металевий дзвін, який дослідники порівняли зі звуками, які видають космічні кораблі в "Зоряному шляху" і "Зоряних війнах".

Ці звуки спочатку спантеличили вчених. Але 2016 року дослідники виявили, що біотванг, найімовірніше, був криком великих вусатих китів, таких як сині кити (Balaenoptera musculus) або горбаті кити (Megaptera novaeangliae). Однак ці звуки не збігалися з жодним відомим криком китів.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Marine Science, дослідники нарешті змогли довести, що ці звуки видають кити Брайда, почасти завдяки новим інструментам штучного інтелекту (ШІ), які проаналізували понад 200 000 годин аудіозаписів, що містять різні звуки океану.

Дослідники сильно підозрювали, що за біотвангом стояли кити Брайда, коли помітили 10 китоподібних, що плавають біля Маріанських островів, і записали, як дев'ять із них видавали характерний звук.

"Один раз це збіг. Двічі - випадковість. Дев'ять разів це, безумовно, кит Брайда", - розповіла провідна авторка дослідження Енн Аллен, океанографиня з Наукового центру рибальства на островах Тихого океану Національного управління океанографії та атмосфери.

Але щоб остаточно довести, що саме кити Брайда видавали звуки, команда зіставила виникнення шумів із міграційними шляхами цього виду, що означало сортування багаторічних аудіозаписів, отриманих станціями моніторингу по всьому Маріанському архіпелагу та його околицях.

Вони прискорили цей процес, використовуючи ШІ для перетворення біотванга в зображення, відомі як спектрограми, які можна було легко відрізнити від інших шумів за допомогою алгоритму машинного навчання.

Дослідження також показало, що біотванг можна почути тільки в північно-західній частині Тихого океану, незважаючи на те, що кити Брайда бродять на набагато ширшій території, що говорить про те, що тільки певна популяція китів видає цей шум.

Дані також показали сплеск звуків біотванга в 2016 році, коли підвищення температури океану, викликане явищем Ель-Ніньо, призвело до збільшення кількості китів Брайда, які відвідують цей район.

Досі незрозуміло, чому ці звуки звучать так дивно, але у дослідників є здогадка, чому вони видаються.

"Можливо, вони використовують біотванг як контактний сигнал, свого роду "Марко Поло" океану", - сказав Аллен. "Але нам потрібно більше інформації, перш ніж ми зможемо сказати напевно".

Новини про вивчення океану

Океани часто вважаються тихими, але насправді вони сповнені моторошних звуків. Вони сповнені різноманітних видів, які видають дивні звуки, як-от рохкання, хлопки і верески. Ці звуки слугують формою спілкування, даючи їм змогу відлякувати суперників, подавати сигнали тривоги і навіть приваблювати потенційних партнерів.

Серед них оселедець - невелика срібляста риба, яка часто зустрічається великими зграями в Північній Атлантиці та Тихому океанах. І виявляється, оселедець спілкується за допомогою підводних звуків, які продукує під час вивільнення газу з його тіл, або просто пукаючи.

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