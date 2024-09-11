Оселедцеві риби спілкуються за допомогою підводних звуків, які видають їхні тіла, випускаючи гази, або просто пукаючи.

Океани часто вважаються тихими, але насправді вони сповнені моторошних звуків. Вони сповнені різноманітних видів, які видають дивні звуки, такі як рохкання, удари і вереск.

Ці звуки слугують формою спілкування, даючи їм змогу відлякувати суперників, подавати сигнали тривоги і навіть приваблювати потенційних партнерів, пише Interesting Engineering.

Серед них оселедець - невелика срібляста риба, яка часто зустрічається великими зграями в Північній Атлантиці та Тихому океанах.

І виявляється, оселедець спілкується за допомогою підводних звуків, які продукує під час вивільнення газу з його тіл, або просто пукаючи.

У відеоролику BBC "Шпигун в океані" робот-оселедець зняв унікальний ракурс величезної зграї риб, що пукають.

Звуки, що використовуються для спілкування

Оселедець спілкується, випускаючи газ із плавальних бульбашок, які з'єднані з його анальними протоками. Це створює у воді маленькі бульбашки, які виробляють клацаючі звуки, чутні в документальному фільмі BBC "Шпигун в океані".

Оселедець збирається у великі групи, що дає змогу роботизованому оселедцю Spy in the Ocean легко приєднатися до нього. Відео демонструє, як роботизований оселедець наближається до косяка, і стає чути дивний звук.

Вважається, що ця унікальна здатність є формою спілкування або способом регулювання своєї плавучості у воді.

IFL Science повідомила, що відмітна плавальна бульбашка оселедця колись стала предметом заклопотаності міжнародної безпеки.

У 1982 році шведські чиновники були спантеличені загадковими підводними сигналами в Стокгольмському архіпелазі. Після Холодної війни Швеція була в стані підвищеної готовності до активності російських підводних човнів.

Тоді Швеція почала масштабний пошук цих сигналів, задіявши підводні човни, човни і вертольоти.

Вони боялися російської загрози, але правда була набагато більш... газовою.

"Це було схоже на те, ніби хтось смажить бекон. Як маленькі бульбашки повітря, що виходять під водою", - сказав Магнус Вальберг, який досліджував ці дивні сигнали.

Він пояснив: "Виявляється, в оселедця є плавальний міхур... і цей плавальний міхур з'єднаний з анальною протокою риби. Це дуже унікальне з'єднання, яке можна знайти тільки в оселедця. Таким чином, оселедець може стискати свій плавальний міхур і таким чином випльовувати невелику кількість бульбашок через анальний отвір".

IFL повідомив, що для перевірки теорії Волберг купив оселедець у магазині і стиснув його плавальний міхур. Відеозапис цього експерименту було показано військово-морському персоналу в той час. Ця сильна схожість із сигналами допомогла посадовим особам зробити висновок, що Швеції не загрожує небезпека з боку Росії.

Оселедець є важливим джерелом їжі

Було проведено кілька досліджень, щоб зрозуміти звуки пукання, які видають ці види риб.

Одне старе дослідження показало, що звуки, які видає тихоокеанський оселедець, спричинені не травним газом, пов'язаним з його їжею або проковтнутим повітрям. А дійсно викидаються з анальної протоки.

Ці звуки являють собою характерні сплески імпульсів, які можуть тривати кілька секунд. І риба, як правило, виробляє їх переважно вночі, як показало це дослідження. Звуки можуть служити соціальним клеєм, допомагаючи рибам триматися разом у групах.

Оселедець є важливим джерелом їжі для багатьох морських істот, включно з китами, дельфінами і тюленями. Він також має значну комерційну цінність, використовується в їжу, як наживка і для виробництва олії.

Новини про океан

Потепління океанів впливає на джерела їжі багатьох морських тварин на Галапагосах. Морським ігуанам - одному з багатьох видів, які є ендемічними або унікальними для Галапагоських островів, - складніше знаходити червоні та зелені водорості, яким вони надають перевагу. Морські черепахи насилу гніздяться при більш високих температурах. Вирощувати дитинчат стає складніше, оскільки вода нагрівається і стає менше доступних поживних речовин.

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