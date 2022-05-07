Вчені припускають, що це вулканічна порода, яка розкололася так, що стала схожою на рукотворну дорогу.

Експедиція до глибоководного хребта на північ від Гавайських островів виявила дно стародавнього висохлого озера, вимощене чимось на зразок жовтої цегли.

Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, моторошну сцену випадково побачило дослідницьке судно "Наутілус", яке в даний час досліджує хребет Ліліуокалані.

Нещодавно опублікований на YouTube відеоролик показав момент, коли дослідники, що керують глибоководним апаратом, натрапили на дивну дорогу.

- "Це дорога в Атлантиду", - чутно, як по радіо вигукує дослідник.

- "Дорога з жовтої цегли?"- запитує інший голос.

- "Це дивно", - додав ще один член команди.

- "Ти що, жартуєш? Це безумство", - відповідає інший.

Попри те, що воно знаходиться під тисячами кілометрів океану, дно озера, виявлене дослідниками на вершині підводної гори Нутка, виглядає напрочуд сухим. По радіо команда зазначає, що дно виглядає майже як висушена земна поверхня.

На думку вчених,"дорога їх жовтої цегли" - це вулканічна порода, яка розкололася так, що стала разюче схожою на цеглу.

"Унікальні 90-градусні тріщини, ймовірно, пов'язані з нагріванням і охолодженням від численних вивержень на цьому обпаленому кордоні", - йдеться в підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, супутникові дані показують, що у круговороті води на Землі відбуваються зміни. Це загрожує світу посиленням злив і посух.

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