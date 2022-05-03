Нове дослідження показує, що прискорення кругообігу води може мати глибокий вплив на сучасне суспільство: почнуться посухи, а також сильніші урагани і повені.

Супутникові дані показують, що в кругообігу води на Землі відбуваються зміни. Це загрожує світу посиленням злив та посух.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Scientific Reports. Вони показують, що зміна клімату серйозно порушує кругообіг води на Землі. Згідно з новими супутниковими даними, прісні води стають все більш прісними, а солоні - все більш солоними у всьому світі, повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, отримані дані вказують на різке прискорення глобального водного циклу. Вчені-кліматологи очікують, що в міру підвищення глобальної температури буде збільшуватися випаровування з поверхні океану, що зробить верхній шар моря більш солоним і додасть вологи в атмосферу. Це, своєю чергою, збільшить кількість опадів в інших частинах світу, розбавивши деякі водойми та зробивши їх ще менш солоними.

Вчені впевнені, що це реальна причина для занепокоєння. Якщо у зв'язку з глобальним потеплінням кругообіг води прискориться, це може мати глибокий вплив на сучасне суспільство, викликавши посуху і брак води, а також сильніші урагани та повені.

На думку вчених, можливо, цей процес також почав прискорювати танення снігу, оскільки кількість опадів в полярних регіонах збільшується.

Недавні кліматичні моделі передбачають, що на кожен градус за Цельсієм потепління кругообіг води на Землі може збільшитися на 7%. На практиці це означає, що вологі райони можуть стати в середньому на 7% вологішими, а сухі - на 7% сухішими.

Як повідомляється, глобальні супутникові дані тепер підтверджують ці прогнози.

Автори дослідження стверджують, що єдиний спосіб запобігти посиленню аномальної спеки, посух і штормів в майбутньому - це обмежити глобальне потепління, і людство ще багато чого може зробити.

Нагадаємо, в лютому 2022 року в Антарктиді температура піднялася до рекордно високої позначки. На українській станції "Академік Вернадський" встановлено новий температурний рекорд. Температура піднялася до +12,7°.

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