Можливо, саме завдяки такій кометі вода з'явилася і на Землі.

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" вперше підтвердив наявність водяної пари навколо рідкісного типу комети в нашій Сонячній системі.

За даними NASA, комета Рід обертається в головному поясі астероїдів між Марсом та Юпітером.

Відкриття свідчить про те, що вода ранньої Сонячної системи може зберігатися в цьому регіоні у вигляді льоду. Як повідомляється, це прорив у вивченні походження води на Землі.

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На даний момент вчені точно не знають, як вода потрапила на Землю. На їхню думку, розуміння історії розподілу води в нашій Сонячній системі допоможе нам зрозуміти й інші планетарні системи.

На знімку телескопа зображена та сама комета 238p / Read, на якій знайшли лід. На ньому видно туманне гало, зване комою, і хвіст, характерний для комет. Пилова кома та хвіст є результатом випаровування льоду, коли Сонце нагріває основне тіло комети.

Невідомий супутники Сатурна

Нещодавно вчені оголосили про виявлення понад 60 нових супутників на орбіті Сатурна.

Всі вони обертаються навколо Сатурна по великих еліптичних орбітах під похилим кутом по відношенню до "звичайних" супутників Сатурна.

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