Згідно з останніми офіційними даними, зараз Сатурн має найбільше супутників у Сонячній системі.

Астроном виявили у Сатурна 62 нових супутника. Про це повідомляє Science Alert. Сатурн офіційно визнаний планетою з найбільшою кількістю супутників в Сонячній системі - тепер їх налічується 145. На другому місці з 92 супутниками знаходиться Юпітер.

Як повідомляється, досить важко знайти маленькі супутники, що обертаються навколо Юпітера та Сатурна. Ці дві планети є найбільшими в Сонячній системі, і вони дуже яскраві на небі. Це означає, що вони значно затьмарюють все навколо себе, що робить виявлення маленьких тьмяних об'єктів особливо складним.

Цікаво, що критерії для визначення місяця або природного супутника досить широкі. Немає вимог до форми, маси, діаметра чи складу; об'єкт, про який йде мова, просто повинен мати стабільну орбіту навколо іншого, більшого тіла, яке не є зіркою. Таким чином, планети, карликові планети і навіть астероїди можуть мати свої супутники.

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Але недостатньо просто помітити об'єкт біля планети і заявити, що ви знайшли новий місяць. Об'єкт потрібно відстежувати - в ідеалі на кількох орбітах - щоб можна було проаналізувати його шлях і визначити, чи стабільний він.

Усі нещодавно відкриті супутники належать до трьох груп супутників Сатурна, класифікованих як "неправильні". Вони обертаються навколо планети по великих еліптичних орбітах під похилим кутом по відношенню до "звичайних" супутників Сатурна.

Супутники Марса - що про них відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені спрогнозували трагічну долю для одного з супутників Марса.

Фахівці припускають, що з плином часу Марс знищить власний супутник Фобос. Уламки небесного тіла створять навколо червоної планети кільця, як у Сатурна.

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