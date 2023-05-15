Вчені розповіли, що робить ці дві планети, що обертаються в придатній для життя зоні свого червоного карлика перспективними для подальших досліджень.

Астрономи виявили дві екзопланети типу "надземля" (клас планет, маса яких перевищує масу Землі, але менша від маси Нептуна, - УНІАН), що обертаються в межах населеної зони сусідньої зірки. Кожна з новознайдених екзопланет трохи більша за нашу планету, і обидві оточують одну й ту ж зірку - червоного карлика.

Екзопланети (планети поза Сонячною системою, - УНІАН) були помічені супутником NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), коли вони перетинали свою батьківську зірку TOI-2095. Цей транзит спричинив провали у світлі від зірки, і аналіз цих провалів виявив наявність, а також деякі характеристики двох планет, пише Space.com.

Будучи червоним карликом, TOI-2095, що знаходиться на відстані приблизно 137 світлових років від нашої Сонячної системи (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН), є частиною найбільшої сім’ї зірок у Всесвіті.

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Незважаючи на те, що вони прохолодніші за Сонце, червоні карлики, як відомо, зазнають сильних спалахів ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання у своїй молодості. Це випромінювання може "здути" атмосфери планет, що обертаються відносно поряд. Як наслідок, вчені не впевнені, чи планети з зоною проживання червоного карлика — визначеною як діапазон відстаней від зірки, на якому рідка вода може бути стабільною на поверхні світу — дійсно сприятливі для життя, подібного до Землі.

Це робить дві планети, що обертаються в придатній для життя зоні цього червоного карлика, і які отримали назви TOI-2095 b і TOI-2095 c, перспективними для подальших досліджень астрономами.

Відстань між TOI-2095 b і її зіркою становить близько однієї десятої середньої відстані між Землею і Сонцем (між нашою планетою і зіркою ≈149,6 млн. км - УНІАН). Екзопланета, яка в 1,39 рази ширша за Землю (діаметр Землі 12742 км, - УНІАН), але має в 4,1 рази більшу масу (Земля важить 5976·10²¹ кг, - УНІАН). Вона обертається навколо зірки за 17,7 земних днів.

Друга планета системи, TOI-2095 c, розташована трохи далі, ніж її аналог. Щоб облетіти червоного карлика, їй потрібно 28,2 земних днів. Ця екзопланета має діаметр приблизно в 1,33 рази більший, ніж Земля, і в 7,5 разів перевищує масу нашої планети.

За словами дослідників, температура на поверхні цих планет, імовірно, становить від 24 до 74 градусів Цельсія.

Команда дослідників на чолі з астрономом Феліпе Мургасом з Університету Ла-Лагуна в Іспанії зазначила, що відносно довгі орбітальні періоди цих двох планет можуть надати важливі дані, які допоможуть пролити світло на процеси, які формують склад малих планет, що обертаються навколо червоних карликів.

Тепер команда має намір продовжити дослідження цих двох суперземель, виконавши точні вимірювання їхньої радіальної швидкості.

Використовуючи ці вимірювання, вони можуть краще оцінити масу TOI-2095 b і TOI-2095 c, що дозволить більш точно визначити їхню густину. Це може допомогти астрономам з'ясувати, чи вдалося цим двом планетам зберегти свою атмосферу.

Дослідження екзопланет - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше астрономи заглянули в атмосферу однієї з найбільш екстремальних екзопланет WASP-189b і з'ясували, що вона має різні шари зі своїми характеристиками і хімічним складом.

WASP-189b належить до групи так званих гарячих юпітерів - однієї з найбільш інтригуючих груп екзопланет. Вчені з'ясували, що атмосфера WASP-189b містить хмари газоподібного заліза, титану, хрому, магнію, ванадію і марганцю. Також дослідники знайшли сліди оксиду титану, який там може сприяти формуванню атмосфери.

А ще раніше астрономи за допомогою телескопа Cheops підтвердили, що юпітер системи WASP-189b може вважатися однією з найгарячіших на сьогодні екзопланет. При цьому його батьківська зірка обертається так швидко, що на екваторі вона холодніше, ніж на полюсах.

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