Вчені вперше виявили безпосередні докази того, що доісторичні люди вживали наркотики.

В Іспанії вчені знайшли прямі докази того, що ще 3 тис. років тому тодішні люди вживали галюциногенні наркотики.

Докази виявлені в печері на острові Менорка в Середземному морі, яку в стародавні часи широко використовували для ритуалів, передає Бі-бі-сі. Зокрема, вчені виявили зразки волосся в потаємному приміщенні печери Ес Карріч на південному заході острова, в якій були близько 200 могил. Вчені вважають, що поховання в цій печері проводилися протягом 600 років - до 800 року до нашої ери.

Автори дослідження протестували знайдене волосся, і результати показали, що його господарі вживали наркотики рослинного походження. Це найдавніші прямі докази вживання наркотиків у Європі.

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В описі дослідження сказано, що в останні 300 років використання печери поховання людей там проходило з виконанням певного ритуалу. Він припускав, що у померлих відрізали пасмо, фарбували в червоний колір і поміщали в контейнер, зроблений з дерева або рогів тварин. Більшість контейнерів з волоссям знаходилися в основному похоронному приміщенні печери, поруч з тілами померлих.

Однак п'ять з них були знайдені окремо, в невеликому просторі в глибині печери, що залишався запечатаним до недавнього часу. Вчені припустили, що ці кілька пасом могли належати шаманам, які проводили похоронні ритуали. Аналіз волосся показав, що їх власники приймали три сильні психоактивні речовини: атропін, скополамін і ефедрин.

Дослідники також відзначають, що на кришках контейнерів з цими пасмами були візерунки у формі спіралей. Вони вважають, що це може свідчити про те, що померлий перебував у стані зміненої свідомості під дією галюциногенів.

До цього свідчення вживання наркотиків у доісторичні часи в Європі не базувались на прямих доказах. Це були в основному зображення рослин, з яких можна отримати психоактивні речовини.

Інші дослідження стародавнього життя

Вчені та археологи час від часу роблять приголомшливі відкриття. Так, наприклад, в Ізраїлі археологи досліджували печеру віком 2000 тис. років і заявили, що вона може бути місцем поховання "повитухи Ісуса" Соломії.

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