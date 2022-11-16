Нові висновки докорінно змінюють уявлення про життя первісних людей.

Люди почали використовувати вогонь для приготування їжі на сотні тисяч років раніше, ніж вважалося досі.

Такого висновку дійшла міжнародна група дослідників на чолі з ізраїльськими експертами, які виявили на півночі Ізраїлю останки риби, з'їденої 780 тис. років тому, передає Бі-бі-сі.

Згідно зі свідченнями, що були в розпорядженні істориків досі, готувати на вогні люди почали приблизно з 170 000 р. до нашої ери. Однак нові висновки докорінно змінюють уявлення про життя первісних людей.

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Останки двометрової риби, схожої на коропа, знайдені під час археологічних розкопок на березі річки Йордан, приблизно в 14 км від тіверіадського озера (в Ізраїлі воно відоме як озеро Кінерет).

Зуби риби добре збереглися, і по кристалах на їх емалі вчені встановили, що вона не піддавалася прямому впливу вогню, але готувалася при більш низькій температурі.

Перехід людства від вживання сирої їжі до приготовленої - один з найважливіших етапів його розвитку, впевнені вчені.

"Набуття навички, необхідної для приготування їжі, знаменує собою значний еволюційний стрибок, оскільки люди отримали додатковий спосіб оптимально використовувати харчові запаси", - прокоментувала Наама Горен-Інбар з Єврейського університету в Єрусалимі, керівник розкопок.

В експедиції також брали участь археологи з Британії та Німеччини. "Можливо навіть, що приготування їжі не обмежувалося рибою, а також включало різні види тварин і рослин", - вважає вона.

У давнину на місці розкопок знаходилося озеро Хула, в якому водилося багато риби. У 1950-х роках його осушили в рамках боротьби з малярійними комарами.

Інші археологічні свідчення, знайдені на цьому ж місці, вказують на те, що протягом десятків тисяч років берега озера заселяли племена мисливців і збирачів.

Дослідники, які виявили рибу, вважають, що по розташуванню таких прісноводних водойм, як Хула і інші, можна скласти маршрут міграції первісних людей з Африки в Левант і далі.

Останні наукові висновки були отримані в результаті спільного дослідження за участю вчених з ізраїльських, британських і німецьких інститутів.

Інші значущі археологічні знахідки останнього часу

На півночі Іраку археологи виявили наскальні рельєфи, вік яких становить близько 2700 років. На восьми мармурових рельєфах зображені сцени війни, виноградні лози та пальми.

А в Мексиці виявили Стародавнє місто майя з сотнями будівель і людськими останками. На місці розкопок археологи виявили понад 430 цільних керамічних горщиків і 423 кістки, відповідні доіспанським людським похованням.

А в Ізраїлі археологи знайшли в скарб, що складається з 44 візантійських монет з чистого золота, що датуються VII століттям нашої ери.

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