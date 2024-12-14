З 6 по 11 грудня геологічна служба США зафіксувала 7 землетрусів.

Низку землетрусів зафіксували на величезній лінії розлому завдовжки близько 46 метрів, розташованій на Середньому Заході У США.

Як пише Daily Mail, цей розлом називається Новий Мадрид і перетинає Міссурі, Арканзас, Теннессі, Кентуккі та Іллінойс. З 6 по 11 грудня геологічна служба США зафіксувала 7 землетрусів у Міссурі та один — у Теннессі. Найбільші з них були магнітудою 3 і 2,6, а інші — близько 2.

Науковці вважають, що ця величезна лінія розлому насправді може згенерувати землетрус магнітудою 7 і вище протягом наступних 50 років. За словами координатора з надзвичайних ситуацій у Департаменті безпеки Міссурі Роббі Майєрса, зараз така ймовірність оцінюється у 40%, але з кожним роком вона лише зростає.

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Як вказується, 7 землетрусів відбулись протягом 9 годин, а потім 11 грудня було зафіксовано ще 8 землетрусів. Наголошується, що в цьому районі не було значних землетрусів понад 200 років. Остання потужна сейсмічна активність фіксувалась між 1811 і 1812 роками, коли сталося три землетруси, "за оцінками, магнітудою від 7 до 8".

Землетрус магнітудою 8 у цьому регіоні може призвести до загибелі тисячі людей, зруйнувати мости через річку Міссісіпі, вигнути основні автомагістралі і спричинити розрив нафто- і газопроводів. За даними статистики, руйнівні землетруси магнітудою 6 або вище відбуваються в цьому регіоні раз на 80 років. Востаннє це було у 1895 році біля Чарльстона, штат Міссурі, близько 129 років тому.

Вчені все ще вивчають, що викликало цей рій землетрусів, і вже мають деякі теорії. Зокрема, вони припускають, що розлом може повільно зміщуватися, генеруючи численні невеликі підземні поштовхи. Згідно з іншою теорією, це явище може бути викликано поступовим вивільненням тектонічного напруження вздовж ліній розломів або змінами в підземних умовах.

Раніше УНІАН повідомляв, нещодавно астрономи зафіксували один із найпотужніших "звукових ударів" у Всесвіті.

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