Підземні поштовхи зафіксували майже за 300 миль від узбережжя.

У штаті Каліфорнія стався сильний землетрус магнітудою близько 7 балів. Найближчим часом очікується цунамі.

В Геологічній службі Сполучених Штатів Америки повідомили, що зафіксували землетрус приблизно в 50 милях від міста Еуріка, над Тихим океаном. Як передає CNN, тепер майже п'ять мільйонів людей від Девенпорта (Каліфорнія) до Дуглас/Лейн Лайн (Орегон) перебувають під загрозою цунамі:

"Активність цунамі, ймовірно, вже досягає найближчих берегових ліній і має досягти Сан-Франциско за годину".

У пожежній службі Сан-Франциско повідомили, що наразі їм невідомо про будь-які пошкодження у місті. Місцевий зоопарк вже закрили.

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