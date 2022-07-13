Вчені опублікували перший набір знімків, отриманих телескопом "Джеймс Вебб".

Вчені опублікували нові зображення, зроблені космічним телескопом "Джеймс Вебб".

Неймовірні знімки були опубліковані на сайті NASA.

Нові знімки показують найглибші частини нашого світу. Телескоп допоможе вивчити, як виглядав Всесвіт мільярди років тому, а також шукати інші планети.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден представив світу перше фото, зроблене телескопом NASA "Джеймс Вебб". На першому офіційному знімку зображено зоряне світло від самих ранніх об'єктів, що сформувалися в перші кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху.

Телескоп "Джеймс Вебб": що про нього відомо

25 грудня 2021 року НАСА запустило телескоп "Вебба" вартістю 10 мільярдів доларів США. Телескоп відправили в подорож на 1,5 мільйона кілометрів. Телескоп складається з 18 шестикутних дзеркальних сегментів, об'єднаних в одне велике дзеркало шириною 6,4 метра.

"Вебб" зможе відображати віддалені об'єкти, які в 100 разів слабкіше тих, які може побачити космічний телескоп Хаббла.

Телескоп був розроблений для спостереження за тьмяним світлом самих ранніх зірок у Всесвіті, вік яких становить близько 13,8 мільярдів років.

Вас також можуть зацікавити новини: