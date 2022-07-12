Джо Байден представив світу перше фото, зроблене телескопом NASA "Джеймс Вебб".

Президент США Джо Байден представив світу перше фото, зроблене телескопом NASA "Джеймс Вебб" (JWST).

На знімку представлена найдальша точка Всесвіту, яку ми коли-небудь бачили, завдяки вражаючим інфрачервоним можливостям "Джеймса Вебба" і його гігантському дзеркалу.

За словами вчених, на цьому зображенні зображено зоряне світло від самих ранніх об'єктів, що сформувалися в перші кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху. Цьому зоряному світлу понад 13 мільярдів років, і воно спрямоване у бік JWST завдяки неймовірній силі вигину масивного скупчення галактик.

Як повідомляється, знімок був зроблений всього за день роботи телескопа "Джеймс Вебб". Створення подібних фото від Hubble можуть зайняти кілька тижнів.

Телескоп "Джеймс Вебб": що про нього відомо

25 грудня 2021 року НАСА запустило телескоп "Вебба" вартістю 10 мільярдів доларів США. Телескоп відправили в подорож на 1,5 мільйона кілометрів. Телескоп складається з 18 шестикутних дзеркальних сегментів, об'єднаних в одне велике дзеркало шириною 6,4 метра.

"Вебб" зможе відображати віддалені об'єкти, які в 100 разів слабкіше тих, які може побачити космічний телескоп Хаббла.

Телескоп був розроблений для спостереження за тьмяним світлом самих ранніх зірок у Всесвіті, вік яких становить близько 13,8 мільярдів років.

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