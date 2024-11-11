У NASA заявили, що новий космічний телескоп розглядають як ключовий крок до майбутніх технологій, які дадуть змогу астрономам шукати населені планети.

NASA збирається запустити новий космічний телескоп, який може бачити в 100 разів більше, ніж космічний телескоп Хаббл, і може допомогти вченим розробити технологію для виявлення інопланетних світів.

Агентство заявило, що космічний телескоп Nancy Grace Roman, космічну обсерваторію наступного покоління, запустять приблизно в травні 2027 року, і він дасть змогу астрономам розгадувати наукові таємниці, пов'язані з темною енергією, екзопланетами та інфрачервоною астрофізикою, пише The Mirror.

У NASA заявили, що новий космічний телескоп також розглядають як ключовий крок до майбутніх технологій, які дадуть змогу астрономам шукати населені планети. Частина місії полягає у випробуванні інструменту Roman Coronagraph, який може мати вирішальне значення для допомоги майбутнім телескопам у виявленні планет, схожих на Землю.

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"Щоб дістатися звідти, де ми є, туди, де ми хочемо бути, нам потрібен Roman Coronagraph для демонстрації цієї технології. Ми застосуємо отримані уроки до наступного покоління флагманських місій NASA, які будуть спеціально розроблені для пошуку планет, схожих на Землю", - сказав Роб Зеллем, заступник наукового співробітника проєкту Roman Space Telescope з комунікацій у NASA Goddard.

Зазначається, що наразі вчені виявляють планети, що обертаються навколо далеких сонць, відзначаючи характерні провали в яскравості, коли планета проходить між зіркою і спостерігачем. Roman Coronagraph дає вченим новий інструмент у їхньому пошуку інопланетних світів, даючи їм змогу блокувати світло зірок і безпосередньо бачити слабші планети.

"Roman Coronagraph призначений для виявлення планет у 100 мільйонів разів слабкіших за свої зірки, або у 100-1000 разів кращі, ніж наявні космічні коронографи. Ця можливість є центральною для концепції наступної флагманської астрофізичної місії NASA, Обсерваторії населених світів, яка спрямована на отримання зображень і характеристик планет, схожих на Землю, що обертаються навколо зірок, подібних до Сонця", - йдеться на сайті Лабораторії реактивного руху NASA.

Новини про вивчення космосу

У рамках раннього випробування використання деревини в дослідженні Місяця і Марса 5 листопада було запущено в космос перший у світі дерев'яний супутник, який побудували японські дослідники.

LignoSat, який розробив Кіотський університет і будівельна компанія Sumitomo Forestry (1911.T), доправили на Міжнародну космічну станцію в рамках місії SpaceX, а пізніше вивели на орбіту на висоті приблизно 400 км над Землею.

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