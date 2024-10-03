Такі вихори є слабшими за земні торнадо.

Марсохід NASA Perseverance зробив знімок двокілометрового пилового "диявола" на Марсі. Цей пиловий вихор нагадує високого "диявола", який зафіксували в межах атмосферного дослідження кратера Джезеро, пише Mirror.

Шестиколісному роботу-геологу вдалося задокументувати нижню частину пилового "диявола", коли він рухався на поверхні Марсу зі швидкістю близько 19 кілометрів за годину вздовж хребта Торофаре 30 серпня.

"На відміну від земних торнадо, ці марсіанські пилові "дияволи" набагато слабші, але значно більші, що робить їх життєво важливими об'єктами вивчення для вчених, які прагнуть осягнути тонкощі марсіанської атмосфери", - пояснюють у матеріалі.

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У виданні пояснили, що пилові вихорі на Марсі утворюються через те, що тепле повітря піднімається вгору та змішується з холодним, яке опускається вниз, утворюючи обертові стовпи пилу. Попри свою слабшу силу порівняно з торнадо, які відбуваються на Землі, ці вихори можуть бути дуже високими.

Своєю чергою у Лабораторії реактивного руху NASA зауважили, що пилові "дияволи" є важливими механізмами для переміщення та перерозподілу пилу на Марсі. Завдяки таким явищам науковці можуть отримати інформацію про клімат планети та атмосферні процеси, що врешті-решт дозволить покращити погодні моделі для Марсу.

За знімками дослідники місії визначили, що цей пиловий вихор знаходиться на відстані близько 4 кілометрів, а його ширина складає близько 60 метрів.

"Ми не бачимо вершини пилового "диявола", але тінь, яку він відкидає, дає нам гарне уявлення про його висоту. Здебільшого це вертикальні колони. Якби цей пиловий диявол був сконфігурований таким чином, його тінь вказувала б на його висоту близько 2 кілометри", - зауважив планетолог з Інституту космічних наук у Боулдері, штат Колорадо, і член наукової команди Perseverance Марк Леммон.

Дослідження Марсу - останні новини

Як писав УНІАН, марсохід NASA продірявив колесо на Марсі. Зокрема зазнали пошкоджень алюмінієві колеса марсохода Curiosit. Відомо, що марсохід має кілька камер, але використовує Mars Hand Lens Imager, встановлений на його роботизованій руці, для огляду коліс.

Також повідомлялось, що на Марсі виявили дивний "камінь-зебру" в кратері Джезеро на Марсі, який не схожий на жоден камінь. Вчені NASA отримали знімки 13 вересня, після того як Perseverance вже покинув цей район.

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