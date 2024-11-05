За словами дослідників, деревина у космосі може існувати довше, ніж на Землі.

У межах раннього випробування використання деревини в дослідженні Місяця та Марса 5 листопада було запущено у космос перший у світі дерев'яний супутник, який побудували японські дослідники, пише Reuters.

LignoSat, який розробив Кіотський університет і будівельна компанія Sumitomo Forestry (1911.T), було доставлено на Міжнародну космічну станцію в межах місії SpaceX, а пізніше його було виведено на орбіту на висоті приблизно 400 км над Землею.

Зазначається, що супутник було названо на честь латинського слова, яке означає "дерево". LignoSat має розмір долоні та має на меті показати космічний потенціал відновлювального матеріалу тоді, як люди досліджують життя в космосі.

"За допомогою деревини, матеріалу, який ми можемо виробляти самі, ми зможемо будувати будинки, жити та працювати в космосі завжди", - наголосив астронавт, який літав на космічному шатлі та вивчає космічну діяльність людини в Кіотському університеті Такао Дої.

Зокрема команда Дої вирішила розробити сертифікований NASA дерев'яний супутник, аби довести, що деревина є матеріалом космічного класу.

"На початку 1900-х років літаки робили з дерева. Дерев'яний супутник теж може працювати", - підкреслив професор лісівництва Кіотського університету Кодзі Мурата.

Він пояснив, що деревина може існувати в космосі довше, ніж на Землі, адже там немає води або кисню, які могли б її зіпсувати.

За словами дослідників, дерев'яний супутник також буде мати мінімальний вплив на навколишнє середовище.

Дої наголосив, що звичайні металеві супутники створюють частинки оксиду алюмінію під час входження в атмосферу, проте дерев'яні супутники просто згоряють, завдаючи менше забруднення.

"У майбутньому металеві супутники можуть бути заборонені. Якщо ми зможемо довести, що наш перший дерев'яний супутник працює, ми хочемо запропонувати його компанії SpaceX Ілона Маска", - додав науковець.

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Як писав УНІАН, засекречений літак Космічних сил США X-37B незабаром почне виконувати особливий маневр аеродинамічного гальмування для зниження своєї орбіти. Під час цієї секретної місії проводяться тестування різних нових технологій, проте невідомо, яких саме.

Також вчені помітили один з об'єктів у космосі, який обертається найшвидше у Всесвіті. Йдеться про нейтронну зірку, яка є частиною "подвійної рентгенівської зоряної системи" під назвою "4U 1820-30" і знаходиться в сузір'ї Стрільця у напрямку до центру нашої галактики.

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