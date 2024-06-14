Будівництво проєкту розпочнеться 2025 року і триватиме п'ять років.

Компанія TerraPower, засновником якої є Білл Гейтс, розпочала підготовку до будівництва натрієвого атомного реактора - першого у світі.

Після введення в експлуатацію установка під назвою Natrium, стане повністю функціонуючою комерційною електростанцією. За словами Гейтса, Natrium стане "найпередовішою і найбезпечнішою ядерною установкою у світі. Вона вироблятиме набагато менше відходів, ніж звичайні реактори".

Ця станція буде побудована поблизу закритої вугільної електростанції Нотон і є єдиним у світі проєктом із переробки вугілля в атомну енергію.

Атомна електростанція TerraPower буде введена в експлуатацію до 2030 року. Спочатку будуть побудовані неядерні частини станції, поки Комісія з ядерного регулювання США розгляне заявку компанії на отримання дозволу на будівництво.

Будівництво розпочнеться наступного року на "енергетичному острові", де розміщуватимуться парові турбіни та інша техніка, що виробляє електроенергію. Сам проєкт охоплює швидкий реактор із натрієвим теплоносієм потужністю 345 МВт і системою зберігання енергії на основі розплавленої солі. Технологія зберігання може за необхідності збільшити потужність системи до 500 МВт, що еквівалентно енергії, необхідної для живлення близько 400 тис. будинків.

Можливість накопичення енергії дає змогу станції інтегруватися з поновлюваними ресурсами і є єдиною вдосконаленою конструкцією реактора з такою функцією.

Гейтс пояснив, чому установка Natrium безпечніша за будь-яку атомну електростанцію. "Натрієвий завод використовує рідкий натрій, температура кипіння якого у 8 разів вища, ніж у води, тому він може поглинути все зайве тепло, що виділяється в ядерному ядрі. На відміну від води, натрій не потрібно перекачувати, тому що, нагріваючись, він піднімається, а в міру підйому остигає. Навіть якщо станція втратить потужність, натрій просто продовжить поглинати тепло, не досягаючи небезпечної температури, яка могла б викликати аварію. Natrium також містить у собі систему зберігання енергії, яка дасть йому змогу контролювати кількість виробленої електроенергії, що є унікальним явищем серед ядерних реакторів".

Білл Гейтс: новини

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що заклики зупинити розробку штучного інтелекту (ШІ) "не вирішать майбутніх проблем".

Гейтс вважає, що було б краще зосередитися на тому, як найкраще використовувати розробки в галузі ШІ, оскільки складно зрозуміти, як припинення розвитку технології зможе працювати глобально.

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