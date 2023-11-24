Настане такий час, коли людям "не доведеться так багато працювати", оскільки машини будуть виробляти "всю їжу та інше", заявив мільярдер.

Один із засновників Microsoft, мільярдер Білл Гейтс вважає, що завдяки розвитку штучного інтелекту людство зрештою прийде до 3-денного робочого тижня. Щоправда, деяких працівників доведеться переучувати.

Настане такий час, коли людям "не доведеться так багато працювати", оскільки машини вироблятимуть "всю їжу та інше", відповів мільярдер в інтерв'ю для подкасту "What Now? "на питання, чи загрожує розвиток ШІ втраті робочих місць.

Якщо в кінцевому підсумку з'явиться суспільство, в якому людям доведеться працювати всього лише по три дні на тиждень, це нормально – додав Гейтс.

Раніше Гейтс заявив у своєму блозі, що вплив штучного інтелекту не буде таким драматичним, як промислова революція, але він точно буде таким же значним, як поява ПК. У зв'язку з чим деяких працівників доведеться переучувати, і цим повинні займатися уряд і компанії.

Він також вказав на ризики ШІ, включаючи "дезінформацію та дипфейки, загрозу безпеці, зміни на ринку праці та вплив на освіту".

У чому точно можна бути впевненим, так це в тому, що майбутнє штучного інтелекту не таке похмуре, як думають деякі, і не таке райдужне, як думають інші. Ризики реальні, але я оптимістичний, що ними можна управляти – додав Гейтс.

Показово, що про перехід на 3-денний робочий тиждень з розвитком ШІ говорив і керівник JPMorgan Джеймі Дімон.

У OpenAI говорять про відкриття ШІ, яке може загрожувати людству

Днями дослідники стартапу OpenAI, які створили ChatGPT, попередили керівництво про відкриття "потужного штучного інтелекту, який може загрожувати людству".

У компанії працюють над проєктом під кодовим ім'ям Q*, який здатний досягти потенціалу людського мозку в широкому спектрі завдань. Серед вчених давно ведуться дискусії про небезпеку, яку представляють високоінтелектуальні машини: наприклад, якщо вони вирішать, що знищення людства відповідає їхнім інтересам.

У березні цього року, слідом за переходом ChatGPT до мовної моделі GPT-4, глава OpenAI Сем Альтман зізнався, що він "побоюється" свого творіння і що воно несе реальну небезпеку, опинившись "не в тих руках". Очікується, що модель GPT-5, яка вийде до кінця року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.

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