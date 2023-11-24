Один із засновників Microsoft, мільярдер Білл Гейтс вважає, що завдяки розвитку штучного інтелекту людство зрештою прийде до 3-денного робочого тижня. Щоправда, деяких працівників доведеться переучувати.
Настане такий час, коли людям "не доведеться так багато працювати", оскільки машини вироблятимуть "всю їжу та інше", відповів мільярдер в інтерв'ю для подкасту "What Now? "на питання, чи загрожує розвиток ШІ втраті робочих місць.
Якщо в кінцевому підсумку з'явиться суспільство, в якому людям доведеться працювати всього лише по три дні на тиждень, це нормально – додав Гейтс.
Раніше Гейтс заявив у своєму блозі, що вплив штучного інтелекту не буде таким драматичним, як промислова революція, але він точно буде таким же значним, як поява ПК. У зв'язку з чим деяких працівників доведеться переучувати, і цим повинні займатися уряд і компанії.
Він також вказав на ризики ШІ, включаючи "дезінформацію та дипфейки, загрозу безпеці, зміни на ринку праці та вплив на освіту".
У чому точно можна бути впевненим, так це в тому, що майбутнє штучного інтелекту не таке похмуре, як думають деякі, і не таке райдужне, як думають інші. Ризики реальні, але я оптимістичний, що ними можна управляти – додав Гейтс.
Показово, що про перехід на 3-денний робочий тиждень з розвитком ШІ говорив і керівник JPMorgan Джеймі Дімон.
У OpenAI говорять про відкриття ШІ, яке може загрожувати людству
Днями дослідники стартапу OpenAI, які створили ChatGPT, попередили керівництво про відкриття "потужного штучного інтелекту, який може загрожувати людству".
У компанії працюють над проєктом під кодовим ім'ям Q*, який здатний досягти потенціалу людського мозку в широкому спектрі завдань. Серед вчених давно ведуться дискусії про небезпеку, яку представляють високоінтелектуальні машини: наприклад, якщо вони вирішать, що знищення людства відповідає їхнім інтересам.
У березні цього року, слідом за переходом ChatGPT до мовної моделі GPT-4, глава OpenAI Сем Альтман зізнався, що він "побоюється" свого творіння і що воно несе реальну небезпеку, опинившись "не в тих руках". Очікується, що модель GPT-5, яка вийде до кінця року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.