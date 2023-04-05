Мільярдер вважає, що було б краще зосередитися на тому, як найкраще використовувати розробки в області штучного інтелекту.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс заявив, що заклики призупинити розробку штучного інтелекту (ШІ) "не вирішать майбутні проблеми".

Як пише Reuters, це його перші публічні коментарі відтоді, як відкритий лист Ілона Маска, співзасновника Apple Стіва Возняка і ще більше 1100 експертів ІТ-галузі викликав дебати про майбутнє технології ШІ.

Гейтс вважає, що було б краще зосередитися на тому, як найкраще використовувати розробки в області ШІ, оскільки складно зрозуміти, як призупинення розвитку технології зможе працювати глобально.

Відео дня

"Я не думаю, що прохання до однієї конкретної групи зробити паузу вирішує проблеми. Очевидно, що ці речі мають величезні переваги... Що нам потрібно зробити, це визначити неоднозначні сфери", - сказав Гейтс.

Він також додав, що будь-яку паузу в розвитку технологій ШІ буде складно забезпечити на рівні всіх країн у світі.

"Я дійсно не розумію, хто, на їхню думку, може зупинитися, і чи погодиться кожна країна в світі зупинитися, і взагалі навіщо це потрібно робити. Але в цій галузі існує багато різних думок", - сказав Гейтс.

Розвиток технологій штучного інтелекту

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відкритий лист, підписаний Ілоном Маском, співзасновником Apple Стівом Возняком та понад 1000 експертів зі штучного інтелекту. Автори листа зажадали терміново поставити на паузу розробку систем, "більш потужних", ніж підтримувана Microsoft нова GPT-4 від OpenAI. ChatGPT цієї версії може підтримувати людську розмову, складати пісні та узагальнювати об'ємні документи.

Експерти, включаючи Возняка, заявили в листі, що необхідно оцінити потенційні ризики і вигоди для суспільства.

Microsoft прагнула випередити конкурентів, вклавши багатомільярдні інвестиції в компанію OpenAI, власника ChatGPT.

Відзначається, що Білл Гейтс був затятим прихильником штучного інтелекту і назвав його революційним, як інтернет або мобільні телефони. У блозі під назвою "Епоха ШІ почалася", який був опублікований 21 березня, він висловив думку, що ШІ слід використовувати, щоб допомогти зменшити деякі з найсерйозніших несправедливостей в світі.

Попри підписання листа, сам Ілон Маск, за даними ЗМІ, звернувся до фахівців в області штучного інтелекту з пропозицією створити нову дослідницьку лабораторію для розробки конкурента ChatGPT - "розумного" чат-бота, який може виконувати найрізноманітніші завдання.

Нагадаємо, раніше в березні голова OpenAI, компанії-розробника ChatGPT, Сем Альтман озвучив побоювання з приводу можливого впливу ШІ-помічника на людство. Альтман зізнався, що GPT-4 несе реальну небезпеку, опинившись "не в тих руках".

Своєю чергою, голова компанії Nvidia назвав ChatGPT одним із найбільших досягнень в області обчислень, доступних кожному. Він порівняв значимість технології з появою веб-браузерів або моментом, коли вийшов перший iPhone.

ChatGPT - що відомо

Чат-бот ChatGPT набув "вірусної" популярності в світі наприкінці минулого та на початку цього року. Він може відповідати на складні запитання, а також писати прозу, вірші чи комп'ютерний код за командою. Також він навчився розпізнавати картинки і пояснювати меми. ChatGPT працює на основі генеративного штучного інтелекту, що створює новий контент після навчання на величезних обсягах даних.

За недовгий час ChatGPT встиг викликати чимало суперечок у мережі. Згідно з опитуваннями, деякі компанії вже почали замінювати співробітників цим ШІ-помічником. А популярне онлайн-видання Clarkesworld, що публікує аматорські історії в жанрі Sci Fi, зупинило прийом нових матеріалів від авторів через ChatGPT.

Нещодавно дослідницька команда Microsoft оцінила потужність ChatGPT близькою до людського рівня. Однак, у нейромережі як і раніше, є проблеми з оцінкою достовірності, довготривалої пам'яттю, раціональністю і плануванням.

Вас також можуть зацікавити новини: