Така знахідка сильно здивувала науковців.

Професор археології з Університету Південної Флориди знайшов 5600-річний кам'яний міст у стародавній печері, який доводить, що люди були присутні на острові Майорка набагато раніше, ніж вважалося, пише interestingengineering.

У виданні наголошують, що це відкриття змінить все, що ми думали і знали про ранню історію людства у Західному Середземномор'ї.

"Це питання спантеличувало археологів протягом десятиліть. За логікою речей, бувши так близько до материка, перші ознаки людського поселення біля берегів мали б бути саме на Майорці. Натомість менші острови, розташовані далі в морі, свідчать про те, що люди оминули цей острів. Нещодавнє відкриття стародавнього мосту біля узбережжя Майорки є першим переконливим доказом у цьому пазлі з історії людства, який вказує на те, що наші давні предки жили на острові Майорка, і показує, наскільки вони були розвиненими", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Відомо, що у 2000 році команда дослідників занурилася в стародавню Генуезьку печеру. Крім величі природи та переплетіння часу, вони виявили 25-метровий міст.

"Наявність цього затопленого мосту та інших артефактів вказує на складний рівень діяльності, що означає, що перші поселенці знали про водні ресурси печери і стратегічно побудували інфраструктуру для навігації по ній", - зауважив в офіційному пресрелізі Університету Південної Флориди Богдан Онак, професор геології і провідний автор нещодавно опублікованого дослідження.

У дослідженні розповіли, що кам'яна стежка та стіна спускаються до мосту, який колись перетинав підводне озеро.

"Збудовані без розчину чи цементу, вони склали великі вапнякові уламки, а зверху поклали плоскі великі валуни, до 1,63 м завдовжки. Це був шлях доступу до єдиної іншої сухої камери, яка дала дослідникам можливість датувати міст", - продовжили науковці.

Зокрема глиняний посуд період Навіформ (3550-3000 років тому) дозволив їм зрозуміти, що міст з'явився раніше, ніж ці матеріальні артефакти. Щодо геологічних утворень в печері та смуги світлого кольору на мосту, то їх можна порівняти з кільцем для ванни. Це дозволило дослідникам визначити вік мосту до ще точнішої дати, що робить це значним відкриттям в історії людства.

"Згідно з нашою хронологією, підвищення рівня моря припинилося і залишалося стабільним протягом декількох сотень років між 5 964 і 5 359 роками тому", - підкреслив професор Онак, що сприяє "зростанню кількості доказів все більш ранніх людських поселень на багатьох островах в басейні Середземного моря".

Наразі вчені наголошують, що люди були активні на острові близько 6 000 років тому.

"Тим не менш, хронологічні обмеження, пов'язані з глибиною мосту, в поєднанні з аналогічною глибиною, на якій зустрічаються POS і кольорові знаки, підтримують ідею ранньої присутності людини на острові 5 600 років тому і, можливо, навіть 6 000 років тому", - додав Онак.

Інші наукові дослідження

Раніше дослідники розповіли, що доісторичні люди могли встромляти піки в землю для того, аби полювати на мамонтів.

"Ми тільки зараз усвідомлюємо, що люди в багатьох культурах полювали або захищалися від мегафауни за допомогою увіткнутих пік упродовж тисяч років", - зауважив доктор Скотт Байрам із Каліфорнійського університету в Берклі, співавтор дослідження.

Також повідомлялось, що у Тихому океані вчені знайшли рибу, яка нагадує змію. За словами дослідників, сріблясту рибу-веслоноса завдовжки 3,6 метра знайшла група любителів підводного плавання та каякерів в бухті Ла-Хойя.

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