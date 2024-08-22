Наразі вчені встановлюють причину смерті такої риби.

На поверхні Тихого океану біля узбережжя Сан-Дієго знайшли загадкову глибоководну рибу, яка поставила вчених у глухий кут. Морські експерти кажуть, що цю істоту, яка нагадує змію, було винесено на берег для вивчення, пише The Independent.

У повідомленні Інституту океанографії Скріппса йдеться про те, що сріблясту рибу-веслоноса завдовжки 3,6 метра знайшла група любителів підводного плавання та каякерів в бухті Ла-Хойя.

Експерт інституту Бен Фрейбл каже, що це лише 20-й випадок, коли риба-веслоніс викидається на берег Каліфорнії з 1901 року. У Скріппсі зауважили, що риба-веслоніс, яку іноді називають "рибою судного дня", має міфічну репутацію провісника стихійних лих або землетрусів, хоча жодного зв'язку не доведено.

Водночас у Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень зауважили, що риба-веслоніс може виростати довше 6 метрів та зазвичай жити в глибокій частині океану, яка називається мезопелагічною зоною, куди не потрапляє світло.

"Плавці принесли рибу-веслоноса з бухти Ла-Хойя на берег на дошці для веслування. Потім її поклали на кузов пікапа. Вчені з Південно-західного рибогосподарського наукового центру NOAA і Скріппса запланували на п'ятницю розтин, щоб спробувати визначити причину смерті", - розповіли у виданні.

У The Independent наголосили, що у 2013 році, коли дві риби-веслоноги викинуло на каліфорнійські пляжі, науковці заявили, що вони могли загинути внаслідок сейсмічної активності під морським дном, яка відбувається за кілька днів або тижнів до землетрусу.

"Теоретично це можливо, тому що під час землетрусу в гірських породах підвищується тиск, що може призвести до виникнення електростатичних зарядів, які викликають викид електрично заряджених іонів у воду. Це може призвести до утворення перекису водню, який є токсичною сполукою. Заряджені іони можуть також окислювати органічні речовини, що може або вбити рибу, або змусити її покинути глибини океану і піднятися на поверхню", - пояснила викладач біології тварин в Університеті Англії Раскіна в Кембриджі Рейчел Грант.

Інші новини про науку

Раніше вчені попередили про небезпеку через танення мерзлоти в Арктиці. За словами науковців, це потенційно може вплинути на харчовий ланцюг та громади, які від нього залежать.

"В Арктиці може існувати гігантська ртутна бомба, яка чекає на вибух", - пояснив професор наук про Землю та екологічних досліджень в Коледжі літератури, мистецтв і наук Дорнсайфського університету США Джош Вест.

Також повідомлялось, що науковці стурбовані появою "кокаїнових акул". Зокрема проблема відчувається біля узбережжя обох Америк, де пролягають великі морські маршрути наркотрафіку, тому іноді пачки з кокаїном знаходять на пляжах, отже, є ймовірність, що деякі з них могли пошкодитися і забруднити своїм вмістом воду.

Вас також можуть зацікавити новини: