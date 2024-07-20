Команда вчених вважає, що дослідження цього мікроконтиненту допоможе їм краще зрозуміти тектоніку плит.

Мікроконтинент виявлено в протоці Девіса між південно-східною частиною Канади Баффіновим островом і південно-західною Гренландією.

Науковці з Великої Британії та Швеції нанесли на карту мікроконтинент, використовуючи дані гравітації та сейсмічних відображень, щоб створити тектонічну реконструкцію регіону. Однак навіть після цього залишилося кілька загадок, пише Iflscience.

"Тривалий період рифтингу і розширення морського дна між Гренландією і Північною Америкою сформував океанічні басейни Лабрадорського моря і Баффінової затоки, з'єднані протокою Девіса. Однак існують розбіжності щодо точних рухів плит між Гренландією та Канадою, а також тектонічної еволюції протоки Девіса, при цьому попередні моделі не могли пояснити походження аномально товстої континентальної кори всередині морського шляху", - розповіли про проблему вчені.

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Реконструюючи минуле цього регіону, коли Гренландія відокремилася від Канади, команда виявила, що аномально товста кора насправді є окремим мікроконтинентом; тектонічним блоком, який відірвався від континенту й оточений більш тонкою океанічною корою.

"Ми інтерпретуємо цей континентальний блок як неповністю рифтований мікроконтинент, який ми називаємо протомікроконтинентом прото прото протоки Девіса", - розповіли вчені.

Дослідники вважають, що рифтинг - коли тектонічні плити розділилися на дві частини - розпочався близько 118 млн років тому, до того, як розпад континентів стався близько 61,27 млн років тому в Лабрадорському морі. Континенти продовжували розходитися, поки Гренландія не зіткнулася з Північно-Американською плитою і не приєдналася до неї. Саме в цей час був створений новий мікроконтинент.

"Оскільки наші інтерпретації сейсмічних віддзеркалень вказують на подію розтягування в східній частині протоки Девіса між 58 і 49 млн років тому, яка просторово збігається із зоною найтоншої континентальної кори між континентальним фрагментом і Гренландією, ми робимо висновок, що ця подія розтягування призвела до відокремлення цього фрагмента від Гренландії", - зазначила команда науковців.

Команда вчених вважає, що дослідження цього мікроконтиненту допоможе їм краще зрозуміти тектоніку плит і небезпеки, які вона може заподіяти жителям Землі.

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