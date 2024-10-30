Вчені сумніваються, що подібні події становлять загрозу для чисельності мойви в регіоні.

Вчені, які аналізують міграцію мойв, стали свідками найбільшого акту хижацтва, який коли-небудь бачила людина: мільйони тріски атакували гігантський косяк мойви протягом чотирьох годин.

Мойва - невелика риба, яка харчується планктоном і крилем у холодних, але дуже продуктивних водах Північної Атлантики. Вони особливо вразливі для хижаків, коли шукають місця для нересту. Їхні північноамериканські родичі знайшли інший варіант, але європейська мойва робить це в гравії на глибині 2-100 метрів під поверхнею, пише IFLScience.

Найбільшу вигоду отримує тріска, яка розраховує свою міграцію наприкінці зими/на початку весни до своїх нерестовищ, щоб по дорозі харчуватися мойвою.

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У 2014 році Ніколас Макріс з Массачусетського технологічного інституту і його колеги використовували сонар під назвою Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing (OAWRS), щоб спостерігати за переміщеннями риб на великій площі. 27 лютого 2014 року він показав, що мойва плаває у вигляді вільно згрупованих особин, але з настанням світанку вона попрямувала на морське дно і об'єдналася в косяк завдовжки в десятки кілометрів. Макріс і його колеги підрахували, що це було 23 мільйони риб вагою 414 тонн, які діяли узгоджено. Дослідження опубліковано у відкритому доступі в журналі Communications Biology.

Щойно утворилася зграя, тріска утворила свою власну зграю - яка, за підрахунками Макріса і його колег, складалася з 2,5 мільйонів особин - і вирушила на полювання. За оцінками, 10,5 мільйонів мойв загинули, перш ніж зграя розпалася через кілька годин.

Хижаки також збиваються в косяки, пише команда, тому що:

"Зграя хижаків здатна розірвати косяк здобичі, випустивши особин, які стають легкою здобиччю для хижаків".

Команда сумнівається, що подібні події становлять загрозу для чисельності мойви в регіоні, зазначаючи, що тільки біля берегів Норвегії щорічна міграція, за оцінками, містить у собі в тисячу разів більше риби. Однак вони стурбовані тим, що підвищення глобальної температури зробить деякі нерестовища мойви непридатними, через що популяція скоротиться в меншій кількості місць.

"Ви можете задатися питанням, чому є косяки мойви, якщо вони приваблюють хижаків, але спостереження свідчать, що мойва в районах з найвищою щільністю косяка має більше шансів вижити. З'їли тих, хто зовні", - зазначають учені.

Обробка даних зайняла так багато часу, тому що спочатку вчені не могли відрізнити сигнали OAWRS від дрібніших хижаків, таких як тріска, від здобичі. Однак деякі частоти, які використовує OAWRS, близькі до резонансів плавальних міхурів риб, і досягнення в аналізі дали їм змогу переглянути дані і відрізнити рибу. Макріс пояснив:

"У риб є плавальні бульбашки, які резонують, як дзвони. У тріски великі плавальні бульбашки з низьким резонансом, як дзвін Біг-Бена, тоді як у мойви є крихітні плавальні бульбашки, які резонують, як найвищі ноти на фортепіано".

Цікаві новини про риб

Океани часто вважаються тихими, але насправді вони сповнені моторошних звуків. Вони сповнені різноманітних видів, які видають дивні звуки, як-от рохкання, хлопки і верески.

Ці звуки слугують формою спілкування, даючи їм змогу відлякувати суперників, подавати сигнали тривоги і навіть приваблювати потенційних партнерів. Серед них оселедець - невелика срібляста риба, яка часто зустрічається великими зграями в Північній Атлантиці та Тихому океанах.

І виявляється, оселедець спілкується за допомогою підводних звуків, які продукує під час вивільнення газу з його тіл, або просто пукаючи.

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