Brachycephalus dacnis має кілька відмінностей від інших мініатюрних жаб.

У Бразилії виявили новий вид жаб, який виявився одним з найменших відомих хребетних на Землі. Вчені помітили його представника завдяки шлюбному крику, повідомляє The New York Times.

Новий вид отримав назву Brachycephalus dacnis на честь проєкту зі збереження дакнісів (рід птахів із сімейства танагрових), у рамках якого його і було виявлено.

Герпетолог з Університету Кампінаса в Бразилії доктор Феліпе Толедо разом зі своїми колегами в дослідженні, опублікованому в журналі PeerJ, поділилися, що ця жаба сягає завдовжки лише 6,95 міліметрів і може поміститися на кінчику пальця людини. За словами вчених, вона навіть менша за деякі види мурах.

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Толедо розповів, що отримав перший натяк на нову дуже маленьку жабу, коли його колега поділився кількома аудіозаписами одного мініатюрного виду в атлантичному лісі Бразилії. За його словами, він майже одразу почув щось нове.

"О, насправді у вас у руках два види", - згадує Толедо.

Герпетолог зазначив, що в атлантичних лісах Бразилії мешкає велика кількість жаб Brachycephalus. Вчені називають їх "блохоподібними жабами" за схильність до стрибків, які часто перевищують довжину їхнього тіла приблизно в 30 разів.

Жаби Brachycephalus такі маленькі, що деякі їхні види виглядають дуже схожими. Візуально їх майже неможливо відрізнити, підкреслює вчений.

Толедо поділився, що розпізнати новий вид вдалося за шлюбним криком. Вони досить помітні навіть для недосвідченої людини.

"Ви відразу розумієте, що це різні звуки", - сказав учений.

Толедо описав шлюбний крик Brachycephalus dacnis як коротший і з меншою кількістю нот порівняно з іншими видами. Він додав, що люди можуть сплутати цей звук зі звучанням цвіркунів.

Належність жаби до нового виду підтвердили ДНК-тести. Вони показали, що Brachycephalus dacnis генетично відрізняється від інших видів своєї групи.

Завдяки цьому Brachycephalus dacnis став сьомим видом "блохоподібних жаб", які відомі науці, наголосили у виданні. Куратор герпетології в Музеї природної історії Данії Марк Шерц вважає, що ці дрібні види раніше ігнорувалися через те, наскільки складно їх знайти.

Команда Толедо також провела спеціалізовану комп'ютерну томографію жаби з високою роздільною здатністю, щоб дізнатися більше про будову її тіла. Вчені помітили, що у цього виду два пальці на руках і три на ногах, на відміну від багатьох інших жаб.

Крім того, у Brachycephalus dacnis будова голови схожа на звичайних жаб, у той час як інші подібні підвиди часто мають зрощені та окостенілі кістки в черепі.

Ще однією особливістю цієї жаби є те, що вона не схильна до метаморфозу амфібій. Цей вид відкладає лише два яйця за репродуктивний цикл, з яких вилуплюються повністю сформовані жаби, а не пуголовки.

Інші відкриття вчених

Раніше вчені виявили, що королівська кобра має чотири окремі види, а не один. Це відкриття зайняло у дослідників багато років.

Крім того, дослідники Колумбійської кліматичної школи дізналися передбачувану причину тріасово-юрського вимирання, яке сталося близько 201,6 млн років тому. Вони вважають, що вона полягає у раптовій вулканічній зимі.

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