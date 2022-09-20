Вчені NASA показали нову "теплову карту" Червоної планети.

Найпотужніший у світі космічний телескоп "Джеймс Вебб" вперше зробив знімки й спектри Марса.

Нові фото опубліковані на сайті NASA.

За словами вчених, на новій "тепловій карті" Марса видно прохолодні регіони: полюси і північну півкулю. На знімку вони представлені фіолетовим і червоним кольором.

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Помаранчевий і жовтий представляють тепліші регіони. У лівій половині є велика жовта частина, де сонце знаходиться майже в зеніті. Помаранчева пляма всередині жовтого - це басейн Еллади, темніший через атмосферні ефекти.⁣⁣

Нагадаємо, раніше телескоп Hubble сфотографував один з рідкісних об'єктів у Всесвіті - незвичайний астрономічний вибух. Цей об'єкт вважається прикладом вибуху, викликаного руйнуванням масивної молодої зоряної системи. Якщо це так, то це буде лише другий відомий приклад у Всесвіті.

Також раніше вчені вперше показали туманність Тарантула на знімку "Вебба". Вона є найяскравішою областю зореутворення в найближчих до Чумацького Шляху галактиках.

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