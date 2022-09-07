Туманність Тарантул є найяскравішою областю зореутворення в найближчих до Чумацького Шляху галактиках.

Космічний телескоп Джеймса Вебба зробив новий приголомшливий знімок.

На новому фото зображена туманність Тарантул.

Тарантул - найяскравіша зореутворююча область поруч з нашою галактикою Чумацький Шлях. У ній знаходяться найяскравіші та розпечені зірки.

Відео дня

На відміну від нашого Чумацького Шляху, туманність Тарантула виробляє нові зірки з шаленою швидкістю. Так як "Тарантул" близький нам, його легко вивчити, щоб допомогти людству дізнатися більше про минуле Всесвіту.

Нагадаємо, раніше телескоп "Джеймс Вебб" надіслав на Землю фото рідкісної галактики. На новому знімку зображена галактика під назвою Колесо воза. Галактика Колесо воза розташована приблизно в 500 мільйонах світлових років від нас в сузір'ї Скульптора і являє собою рідкісне видовище. Її зовнішній вигляд, дуже схожий на вигляд колеса воза, є результатом інтенсивної події - зіткнення між великою спіральною галактикою і меншою галактикою.

Телескоп "Джеймс Вебб": що про нього відомо

25 грудня 2021 року НАСА запустило телескоп "Вебба" вартістю 10 мільярдів доларів США. Телескоп відправили в подорож на 1,5 мільйона кілометрів. Телескоп складається з 18 шестикутних дзеркальних сегментів, об'єднаних в одне велике дзеркало шириною 6,4 метра.

Телескоп був розроблений для спостереження за тьмяним світлом самих ранніх зірок у Всесвіті, вік яких становить близько 13,8 мільярдів років.

Вас також можуть зацікавити новини: