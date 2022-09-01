Зірки, обертаючись в парі, випромінюють кільця пилу, які й "розгледів" телескоп.

Всесвіт, дійсно, сповнений чудес, і космічний телескоп Джеймса Вебба зробив найкраще зображення одного з них.

Як повідомляє Science Alert, на новому знімку видніється зірка, віддалена від нас приблизно на 5600 світлових років. Інфрачервоне око "Вебба" вловило надзвичайну деталь: зірка оточена чимось на зразок світлових кілець, що виходять назовні.

Як повідомляється, ці концентричні кільця реальні, і для них є прекрасне і захоплююче пояснення.

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Зірка насправді представляє подвійну пару рідкісних зірок у сузір'ї Лебедя, а їх взаємодії викликають точні періодичні викиди пилу, які з часом розширюються у вигляді оболонок в простір навколо пари.

Ці пилові оболонки світяться в інфрачервоному діапазоні, що дозволило чутливим інструментам "Вебба", розгледіти їх в найдрібніших деталях.

Нагадаємо, раніше телескоп "Джеймс Вебб" надіслав на Землю фото рідкісної галактики. На новому знімку зображена галактика під назвою Колесо воза. Галактика Колесо воза розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від нас в сузір'ї Скульптора і являє собою рідкісне видовище. Її зовнішній вигляд, дуже схожий на вигляд колеса воза, є результатом інтенсивної події - зіткнення між великою спіральною галактикою і меншою галактикою.

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