Судно пришвартувалося у Кейптауні, оскільки не може повернутися до України під час війни.

Українське науково-дослідницьке судно "Ноосфера" завершило третій антарктичний сезон, який був дуже насиченим, зокрема, цікавими науковими дослідженнями.

Як повідомили у Національному антарктичному центрі України, пізно ввечері 8 травня судно пришвартувалося в порту Кейптауна (ПАР).

Зазначається, що це був найдовший антарктичний сезон "Ноосфери" з найбільшою науковою програмою. Він почався ще 17 листопада 2023 року за маршрутом Кейптаун – острів Кінг-Джордж (польська антарктична станція "Арцтовський") – острів Галіндез (українська станція "Академік Вернадський"). Тоді криголам доправив вантажі та учасників експедицій, зокрема загін технічних фахівців для модернізації "Вернадського". Відтак прибув у порт Пунта-Аренас (Чилі).

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Знову до Антарктики судно вийшло 15 березня 2024 року. На борту була команда річної 29-ї Української антарктичної експедиції, вантажі для її зимівлі, а також науковці сезонної експедиції з України та інших країн. Саме в цій частині – дорогою до "Вернадського", в районі станції та на шляху назад – з борту "Ноосфери" було виконано багато досліджень. Зокрема, відібрано зразки донних осадів для продовження вивчення геологічної історії Землі, насамперед зміни клімату. Також вперше разом з польськими колегами відібрано зразки морської фауни з дна Південного океану, зібрано унікальний матеріал для дослідження акустичної комунікації рідкісних китів – південних плавунів.

"Відібрано зразки крилю та фітопланктону для важливого міжнародного дослідження щодо розповсюдження силіконів в Антарктиці та цікаві проби ізольованих популяцій прісноводних безхребетних та судинних рослин, а також - гірських порід з островів Десепшен та Крістін, бухти Артура", - йдеться у повідомлені.

Знову до Чилі "Ноосфера" прибула 13 квітня, доправивши туди учасників річної 28-ї УАЕ та сезонної експедиції. У цьому переході криголаму довелося долати сильний шторм у протоці Дрейка з висотою хвиль до 10 м та швидкістю вітру до 35 м/с.

Відтак судно вчергове вирушило до Антарктики – до острова Кінг-Джордж для ротації полярників на польській станції "Арцтовський". Звідти "Ноосфера" взяла курс на Кейптаун, куди успішно дісталася вчора.

Як і минулого разу, нинішня експедиція "Ноосфери" була спільною українсько-польською і частково фінансувалася Польською антарктичною програмою.

"Навіть в умовах повномасштабної війни ми не лише підтримуємо, а й розвиваємо діяльність нашого наукового флагмана. Цього разу маємо і забезпечення логістики, і міжнародну співпрацю, і найбільшу програму досліджень. З усмішкою згадую слова скептиків про "іржаве корито, що стоятиме в порту". "Ноосфера" блискуче відпрацювала третій антарктичний сезон…", – зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

Судно лишатиметься у Кейптауні до наступного антарктичного сезону. Повернення "Ноосфери" в Україну планується після завершення повномасштабного вторгнення РФ.

Що відомо про український криголам "Ноосферу"

"Ноосфера" – українське науково-дослідне судно-криголам, флагман українського науково-дослідного флоту. У 2021 році було придбане у Великої Британії за 5 млн дол. для української антарктичної станції "Академік Вернадський". У жовтні того ж року корабель зайшов до порту Одеси.

У 2022 року "Ноосфера" вирушила з Одеського порту у свій перший рейс до Антарктиди.

Через війну судно не може повернутися до України, тому тимчасово базується у Кейптауні (ПАР).

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