Україна за 5 мільйонів доларів придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс".

Придбаному у Великої Британії криголаму "Джеймс Кларк Росс" та подарованому Бельгією науково-дослідному судну "Бельгіка" дали нові імена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час відвідин Одеси президентом Володимиром Зеленським, зокрема, морського вокзалу Одеського порту, де ошвартовані обидва судна.

Зокрема, "Джеймс Кларк Росс", куплений Україною у Великої Британії за 5 млн дол., отримав назву "Ноосфера". Як пояснили УНІАН в Національному антарктичному науковому центрі, ця назва пов'язана з ім'ям академіка Володимира Вернадського, який даному науковому напрямку присвятив багато років.

Судно "Бельгіка", подароване Україні Бельгією, перейменовано на честь Бориса Александрова – відомого біолога, професора, член-кореспондента НАН України, директора Інституту морської біології НАНУ (Одеса). Александров трагічно загинув у грудні 2019 року під час пожежі, яка почалася в коледжі на вул. Троїцькій, а потім поширилася на приміщення зазначеного НДІ.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Україна за 5 млн дол.придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 5 жовтня він прибув до Одеси.

Власний океанографічний криголам відкриває цілий ряд нових можливостей для української науки і вчених. Перш за все, він дозволить після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану, вирішити логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський".

21 жовтня до Одеського морського порту прибуло науково-дослідне судно "Бельгіка", подароване Бельгією Україні.

Автор: Лариса Козова