За інформацією Національного антарктичного наукового центру, покупна ціна судна для України становить 5 мільйонів 304 тисячі доларів.

Велика Британія передала Україні дослідницький криголам James Clark Ross для досліджень в Антарктиді.

Про це повідомляє посольство Британії в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином, після 30 років служби у складі британської антарктичної місії криголам продали українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

У посольстві наголосили, що це вже другий випадок, коли британський дослідницький актив передається українським колегам-науковцям, оскільки перший - це передача у 1996 році станції "Фарадей", яка тепер відома як станція "Академік Вернадський".

"Криголам James Clark Ross відкриває нові можливості для проведення наукових розвідок, зокрема дослідження океанів та зміни клімату в полярних регіонах. До речі, у 1996 році саме James Clark Ross доставив першу українську місію на колишню британську станцію "Фарадей", - зазначили британські дипломати.

Скільки коштував криголам James Clark Ross

7 липня Кабінет міністрів виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій.

Як повідомлялося, за інформацією Національного антарктичного наукового центру, покупна ціна James Clark Ross для України становила 5 мільйонів 304 тисячі доларів, з яких:

вартість судна - 5 мільйонів доларів;

юридичний супровід угоди - 6 тисяч доларів;

інше - паливні матеріали на судні, додаткове обладнання - два моторних човни із запасними моторами.

Що відомо про James Clark Ross

RRS James Clark Ross - це науково-дослідне судно-криголам Британської антарктичної служби, її колишній флагман, названий на честь британського моряка та полярного дослідника Джеймса Кларка Росса. Побудоване у 1990 році, на службі з 1991-го. RRS розшифровується як "Royal Research Ship", тобто королівське дослідницьке судно.

Читайте такожУкраїна шукає полярників для нової антарктичної експедиції, зарплата – понад 50 тисяч гривеньУ 1996 році судно доставило першу українську антарктичну експедицію на станцію "Академік Вернадський", а влітку цього року повернулося зі своєї останньої експедиції під британським прапором. Кілька місяців тому воно заходило, зокрема, й на станцію, де ретельно оглядалося українськими полярниками

За оцінкою фахівців морського технічного університету ім. адмірала Макарова, судно придатне для експлуатації ще щонайменше 20 років з можливим продовженням терміну експлуатації до 25-30 років після покупки.

На борту James Clark Ross встановлено веб-камеру, за допомогою якої можна побачити вид з судна. Окрім того, сайті Британської антарктичної служби є детальний віртуальний тур криголамом.

Автори: Віталій Саєнко, Катерина Комолова