Їхня надмірна яскравість зашкодить професійній та аматорській астрономічній діяльності.

Нещодавно запущені Китаєм супутники Цяньфань ("Тисяча вітрил") настільки яскраві, що їх можна побачити неозброєним оком у нічний час, і значно перевищують межі яскравості, запропоновані астрономами, пише LiveScience з посиланням на недавнє дослідження.

"На піку яскравості, коли супутники розташовані прямо над спостерігачем, космічні апарати можуть досягати видимої величини 4 - приблизно такої самої, як більшість зірок, видимих вночі з міських районів, яскравість знижується до видимої величини 8 (у 40 разів слабкіша за величину 4), коли супутники перебувають ближче до горизонту", - йдеться у висновках учених.

При цьому вчені попереджають, що деякі супутники Цяньфань планують розгорнути на ще нижчій висоті, тож вони можуть виявитися на 1-2 величини яскравішими, ніж ті, що спостерігалися в новому дослідженні.

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Коли мегаконстеляція почне формуватися, вона "матиме негативний вплив на професійну та аматорську астрономічну діяльність, якщо оператори не зменшать її яскравість", - пишуть дослідники у своїй роботі.

Подібні побоювання раніше висловлювалися щодо супутників Starlink, а також найбільшого у світі супутника зв'язку BlueWalker 3, який астрономи охрестили "загрозою фотобомбінгу".

Автори дослідження зазначили, що зменшити кількість світла, що відбивається від супутників зв'язку, можна за допомогою вбудованих дзеркал, як це зробила компанія SpaceX зі своїми супутниками другого покоління Starlink. Однак дослідники зазначають, що змусити Китай модифікувати свої супутники може бути набагато складніше.

Нагадаємо, Китай у серпні вивів на низьку навколоземну орбіту перші вісімнадцять супутників проєкту Qianfan, що транслюватимуть широкосмуговий інтернет із космосу і, як очікується, стануть конкурентами Starlink. Планується вивести на низьку навколоземну орбіту (не більше ніж 1200 миль над планетою) близько 40 000 супутників.

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