На думку експертів, створення мережі супутників для широкосмугового інтернету зміцнить дипломатичний вплив Пекіна і посилить його контроль над потоком даних.

Цього тижня Китай зробив великий крок уперед у своїх спробах створити конкурента супутників Starlink компанії SpaceX, запустивши перші з тисяч супутників, які, як він сподівається, транслюватимуть широкосмуговий інтернет із космосу.

Як пише CNN з посиланням на державні ЗМІ Китаю, перші вісімнадцять супутників проєкту Qianfan (Космічне вітрило) були виведені на низьку навколоземну орбіту 7 серпня.

Поки що лідером у сфері послуг супутникового інтернету є Starlink, який має понад 6 000 супутників на орбіті та планує збільшити їхню кількість до 42 000, і очікується, що найближчими роками він залишиться домінуючим гравцем.

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Однак, як пише CNN, за даними державної мовної компанії CCTV, до кінця 2025 року угруповання Qianfan має зрости до більш ніж 600 супутників, а до 2030 року планується створити понад 14 000 супутників, що забезпечують широкосмуговий доступ до Інтернету в усьому світі.

При цьому проєкт Qianfan є одним із трьох великих китайських проєктів, у рамках яких планують вивести на низьку навколоземну орбіту (не більш ніж 1200 миль над планетою) приблизно 40 000 супутників у так звані мегаконстеляції - мережі із сотень або тисяч орбітальних супутників.

На думку експертів, контроль над угрупованнями широкосмугових супутників може бути корисним для Китаю, давши змогу його компаніям пропонувати послуги всередині країни і в усьому світі, зміцнюючи водночас дипломатичний вплив Пекіна, контроль над потоком даних і національну безпеку.

Космічна програма Китаю

Раніше у США заявляли, що Китай маскує свою військову присутність у космосі за допомогою цивільних програм.

Пекін сподівається відправити пілотовану місію на Місяць до 2030 року і планує побудувати базу на поверхні Місяця.

При цьому в NASA заявляли, що Китай може претендувати на частину космічного простору як на власну територію, якщо він першим висадиться на Місяць.

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