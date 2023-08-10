Серед них - супутник для запобігання стихійним лихам, супутник дистанційного зондування зі штучним інтелектом і супутник для розширення навігації.

Китай у четвер запустив ракету-носій CERES-1 Y7 з космодрому Цзюцюань на північному заході країни, вивівши сім супутників на заплановану орбіту.

Як повідомляє Xinhua, комерційна ракета стартувала з космодрому о 12:03 за пекінським часом (7:03 за київським), з сімома супутниками на борту.

Серед них - супутник Xiguang-1 01, оснащений гіперспектральними, інфрачервоними і панхроматичними камерами, який буде в основному використовуватися для спостереження за Землею, обслуговування природних ресурсів, сільського господарства, лісового господарства, і запобігання стихійним лихам.

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Також на борту ракети знаходиться супутник дистанційного зондування зі штучним інтелектом під назвою WonderJourney-1a і Starpool i-1B, призначений для дистанційного зондування, зв'язку між супутниками і супутник-земля, а також супутник для розширення навігації.

Запуск став сьомим польотом з використанням ракет серії CERES-1.

Китай готується до війни

Останнім часом експерти вказують на ряд ознак, що свідчать про активну підготовку Китаю до війни за Тайвань.

Зокрема, китайська армія активно відпрацьовує дії з нападу на Тайвань-проводяться маневри, які є неприкритою репетицією морської блокади острова. В останні дні стали частими маневри китайської авіації.

Цією ситуацією не на жарт стурбована Японія, яка вже планує активно готуватися до майбутньої війні за Тайвань і демонструвати Китаю готовність захистити острівну державу разом з США.

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