Яким саме богам молилися місцеві жителі, залишається загадкою.

Археологи знайшли скарб золотих і срібних монет, пропонованих як diobolgeldæ, або "диявольські гроші", у середньовічному культовому місці в Нідерландах. Це проливає більше світла на ритуали дохристиянських груп у цій частині Європи.

У Нідерландах, Північній Німеччині та Великій Британії виявлено менше культових місць порівняно зі скандинавським світом, чиї дохристиянські ритуали вивчені набагато краще, пише The Independent.

Зазначається, що скарб, знайдений у Хезінгені на сході Нідерландів, дає цінну інформацію про культові ритуали в цьому районі.

Відео дня

Місцезнаходження було виявлено близько п'яти років тому після того, як металошукачі засікли численні золоті та срібні монети. Археологи виявили, що воно складалося з трьох ділянок, включно з великим круглим об'єктом із дерев'яних стовпів, що оточував будівлю незвичайної форми.

На одній з ділянок було виявлено одну золоту монету, а на іншій - близько двох десятків фрагментованих і цілих золотих монет, а також золоту підвіску і срібну сережку.

На третій ділянці було виявлено фрагменти золотих монет і невеликий кулон, згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Medieval Archaeology.

На одній із ділянок також було знайдено ознаки старої садиби, ймовірно, побудованої в VI столітті, а також 17 ямок для дерев'яних стовпів, вирівняних за весняним та осіннім рівноденням, що дає змогу припустити, що це місце могли використовувати для сезонних ритуалів, пов'язаних із посівом або збиранням врожаю.

Зазначається, що після оцінки ямок для стовпів і артефактів археологи дійшли висновку, що Хезінген слугував важливим культовим місцем у період культурного переходу в регіоні. У дослідженні сказано:

"Підношення могли бути пов'язані з обрядами родючості, оскільки стовпи були вирівняні за сходом і заходом сонця під час весняного й осіннього рівнодення. Золоті монети і коштовності регулярно відкладалися там протягом приблизно 100 років. На підставі аналізу фосфату, ймовірно, що там також приносили в жертву тварин".

Важливим є те, що яким саме богам молилися місцеві жителі, залишається загадкою.

Щоб прийняти християнство, люди в регіоні були змушені зректися своїх богів і припинити ритуал підношення "диявольських грошей" у язичницьких культових місцях.

Археологи підозрюють, що село Хезінген могло бути відкритим культовим місцем 7-го століття, пов'язаним з іммігрантами. Використання місця, мабуть, припинилося близько 700 року н. е., принаймні за 50 років до офіційної християнізації області.

Цікаво, що місцева еліта, з якою могло бути пов'язане це місце, ймовірно, стала християнською раніше або відійшла від язичництва. Науковці додали:

"Можливо, це місце було занедбане або навіть осквернене місіонерами, і майже все цінне було забрано".

Новини археології

Під час пілотних розкопок в іракській пустелі було виявлено понад 850 артефактів кам'яного віку віком до 1,5 мільйонів років, що проливає нове світло на еволюцію людини на Аравійському півострові.

Вас також можуть зацікавити новини: