Дослідники підозрюють, що, оскільки вони провели тільки пілотний проєкт, інші ще не досліджені місця принесуть таку ж щедрість.

Під час пілотних розкопок в іракській пустелі було виявлено понад 850 артефактів кам'яного віку віком до 1,5 мільйонів років, що проливає нове світло на еволюцію людини на Аравійському півострові.

Як пише Interesting Engineering, міжнародна група дослідників вирушила в іракську пустелю в листопаді та грудні, щоб вивчити археологічний потенціал цього району.

Зосередившись на районі, де в плейстоцені колись розташовувалося велике озеро, вони виявили багатий матеріал з палеоліту, від ручних сокир віком більше мільйона років до леваллуазських відщепів віком близько 300 000-50 000 років.

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Повернувшись зі справжньою знахідкою з нашого доісторичного минулого, археологи розширять своє дослідження, щоб проаналізувати артефакти і отримати більш глибоке уявлення про наших найдавніших предків на Аравійському півострові.

Зазначається, що попередження про безпеку затримало їхню попередню роботу на рік, але в листопаді та грудні вони нарешті змогли заглибитися в геоморфологічну історію іракської пустелі. Вони прагнули оцінити, чи можуть якісь останки стародавнього і середнього палеоліту бути приховані під піском.

Науковці виявили сім палеолітичних пам'яток, у яких зберігалося 850 скарбів, датованих понад мільйон років тому, тому "польові роботи були дуже успішними". Дослідниця Елла Егбертс додала:

"Одна ділянка була обрана для систематичного обстеження, щоб визначити просторовий розподіл палеолітичного матеріалу і провести попередній технологічний і типологічний аналіз".

Дослідники підозрюють, що, оскільки вони провели тільки пілотний проєкт, інші ще не досліджені місця принесуть таку саму щедрість, "безсумнівно".

Але те, що їм уже вдалося зібрати, хоч і невелике, але величезне: свідоцтва раннього землекористування людини. Після такого успішного пробного запуску вони планують розширити свої дослідження і продовжити розкопки неймовірно давнього минулого іракської пустелі.

"Потім ми хочемо інтегрувати нові ідеї, які ми приносимо з Іраку, у ширше розуміння еволюції та поведінки людини на Аравійському півострові", - зазначили дослідники. Егбертс зазначила:

"Іракська державна рада зі старожитностей і спадщини цінує нашу роботу і закликає нас продовжувати. Наступним кроком буде отримання фінансування, за допомогою якого я, сподіваюся, зможу реконструювати зміни довкілля плейстоцену та ранню присутність і поведінку людини в Західній пустелі".

Новини археології

Учені розшифровують стародавній сувій, один із сотень, обвуглених вщент під час виверження Везувію в 79 р. н.е. Артефакт, який зберігається в Бодліанській бібліотеці Оксфордського університету у Сполученому Королівстві, є п'ятим неушкодженим сувоєм Геркуланума, що його віртуально розгорнуть у рамках Vesuvius Challenge. Цей конкурс покликаний прискорити розшифровку сувоїв, які утворюють безпрецедентний запас інформації про Стародавній Рим і Грецію.

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