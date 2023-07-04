Model А зможе вертикально злітати і приземлятися і при цьому їздити по дорогах і паркуватися, як звичайний автомобіль.

У США Федеральне управління цивільної авіації видало дозвіл на розробку і випробування першого електроавтомобіля, який може і літати і їздити по дорогах.

Каліфорнійський стартап Alef Aeronautics Inc, який отримав дозвіл на випробувальні польоти, стверджує, що його дітище під назвою Alef Model A є першим літальним автомобілем, який також може їздити по автодорогах і паркуватися як класичний автомобіль, передає Голос Америки.

Model А зможе вертикально злітати і приземлятися. Автомобіль, місткістю, один-два пасажири, зможе долати відстань до 320 км по землі і 180 км по повітрю.

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При цьому на дорозі Model A не зможе розвивати швидкість більше 40 км/год. "Передбачається, що якщо людині потрібно пересуватися швидше, вона вдасться до польоту", – прокоментували в Alef Aeronautics.

Стартап розраховує почати продавати такі машини до кінця 2025 року за ціною $300 тис.

Літаючі автомобілі

Вченим умам вже давно не дає спокою ідея про літаючі автомобілі. І вже тривалий час вони ведуть розробку таких машин. Однак поки жодна з них не увінчалася успіхом, оскільки поки ми не бачимо у себе над головами трас з автомобілів, що летять. Хоча прототипи літаючих машин час від часу представляють. Так, в березні 2017 року на іменитому автосалоні в Швейцарії представили літаючий автомобіль.

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