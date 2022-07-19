Супутники для збору інфрачервоних даних і забезпечення мережевого зв'язку почнуть запускати у квітні 2025 року.

США запустять 28 супутників для відстеження гіперзвукових ракет. Супутники для збору інфрачервоних даних і забезпечення мережевого зв'язку почнуть запускати в квітні 2025 року.

Про це передавати у Міністерстві оборони США.

Так, 18 липня Агентство космічного розвитку (SDA) склали прототипи двох угод з командами під керівництвом L3Harris Technologies, Inc. з Мельбурна, штат Флорида, і Northrop Grumman Strategic Space Systems з Редондо-Біч, Каліфорнія. Вони створять по два літаки з 7 космічними апаратами на кожне судно-14 супутників від кожного виконавця.

В цілому планується, що в чотирьох літаках буде 28 супутників для збору інфрачервоних даних і забезпечення мережевого зв'язку. На здійснення цього проекту США готові витратити понад 1,3 мільярда доларів.

"Ці прототипи будуть забезпечувати глобальну і постійну індикацію, виявлення, попередження, відстеження та ідентифікацію звичайних і перспективних ракетних загроз, включаючи гіперзвукові ракетні системи", - зазначили в Міноборони США.

Зазначається, що запуск супутників стане важливим кроком на шляху до створення національної оборонної космічної архітектури. Процес запуску почнеться у квітні 2025 року, планують в SDA.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ESA повністю припинило з Росією співпрацю за дослідженням Марса.

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