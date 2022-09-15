Астрономи зафіксували НЛО над Києвом / фото ua.depositphotos.com

Вчені Головної астрономічної обсерваторії НАН України стверджують, що неодноразово бачили неопізнані літальні об'єкти (НЛО) над Києвом. Їх безліч.

Про свої спостереження вчені написали у статті, увагу на яку звернуло видання VICE.

Дослідники спостерігали на НЛО за допомогою двох станцій для спостережень за метеорами. Одна з них розташована в Києві, а друга - в селі Винарівка.

Відео дня

Темою НЛО українські дослідники зацікавилися на тлі зростання суспільного інтересу до таких об'єктів у небі. Це сталося після того, як Пентагон визнав виявлення нерукотворних літальних об'єктів, які можуть становити небезпеку для людства.

"Ми бачимо їх усюди. Ми бачимо велику кількість об'єктів, природа яких незрозуміла", - пишуть вчені.

За оцінками вчених, розмір об'єктів над Києвом становив від 3 до 12 метрів, а швидкість — до 15 км/с.

Вчені розробили спеціальну методику спостереження для виявлення та оцінки характеристик неопізнаними повітряними явищами (НПЯ), або НЛО. Відтак, розрізняють два типи НПЯ: косміки (Cosmics) і фантоми (Phantoms).

Фантом у небі / BE Zhilyaev, VN Petukhov, ВМ Решетник

Фантоми і косміки надзвичайно швидкі, тому сфотографувати їх практично неможливо. Інколи НЛО рухаються групами. 

Група фантомів / BE Zhilyaev, VN Petukhov, ВМ Решетник

"Око не фіксує явища, що тривають менше однієї десятої секунди. Щоб розпізнати подію, потрібно чотири десятих секунди. Звичайні фото- та відеозаписи також не зафіксують НЛО. Для їх виявлення потрібне тонке налаштування обладнання", - пояснили вчені.

Зрештою, українські вчені не висувають гіпотез щодо того, чим зумовлена поява НЛО над українською столицею, а просто повідомляють про зафіксовані факти.

У квітні 2020 року Міністерство оборони США опублікувало відео з НЛО, зняте Військово-повітряними силами США. В ефірі телеканалу CBS News два пілоти ВПС обговорювали, що бачили у Тихому океані об’єкт, який, здавалось, відбивав їхні рухи.

Один пілот описав це "маленьким білим об’єктом, схожим на хрестики-нулики", маючи на увазі подовжені білі м’ятні цукерки: "І це саме те, на що він був схожий, за винятком, що рухався дуже швидко та хаотично. І ми не могли передбачити, у який бік він повернеться, чи як він буде маневрувати. У нього не було видимих слідів диму чи двигуна. Не було ніяких видимих ознак керування польотом, щоби маневрувати так, як він це робив".

Вас також можуть зацікавити новини: