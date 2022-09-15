Людське око не здатне їх зафіксувати, як і смартфони.

Вчені Головної астрономічної обсерваторії НАН України стверджують, що неодноразово бачили неопізнані літальні об'єкти (НЛО) над Києвом. Їх безліч.

Про свої спостереження вчені написали у статті, увагу на яку звернуло видання VICE.

Дослідники спостерігали на НЛО за допомогою двох станцій для спостережень за метеорами. Одна з них розташована в Києві, а друга - в селі Винарівка.

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Темою НЛО українські дослідники зацікавилися на тлі зростання суспільного інтересу до таких об'єктів у небі. Це сталося після того, як Пентагон визнав виявлення нерукотворних літальних об'єктів, які можуть становити небезпеку для людства.

"Ми бачимо їх усюди. Ми бачимо велику кількість об'єктів, природа яких незрозуміла", - пишуть вчені.

За оцінками вчених, розмір об'єктів над Києвом становив від 3 до 12 метрів, а швидкість — до 15 км/с.

Вчені розробили спеціальну методику спостереження для виявлення та оцінки характеристик неопізнаними повітряними явищами (НПЯ), або НЛО. Відтак, розрізняють два типи НПЯ: косміки (Cosmics) і фантоми (Phantoms).

Фантоми і косміки надзвичайно швидкі, тому сфотографувати їх практично неможливо. Інколи НЛО рухаються групами.

"Око не фіксує явища, що тривають менше однієї десятої секунди. Щоб розпізнати подію, потрібно чотири десятих секунди. Звичайні фото- та відеозаписи також не зафіксують НЛО. Для їх виявлення потрібне тонке налаштування обладнання", - пояснили вчені.

Зрештою, українські вчені не висувають гіпотез щодо того, чим зумовлена поява НЛО над українською столицею, а просто повідомляють про зафіксовані факти.

У квітні 2020 року Міністерство оборони США опублікувало відео з НЛО, зняте Військово-повітряними силами США. В ефірі телеканалу CBS News два пілоти ВПС обговорювали, що бачили у Тихому океані об’єкт, який, здавалось, відбивав їхні рухи.

Один пілот описав це "маленьким білим об’єктом, схожим на хрестики-нулики", маючи на увазі подовжені білі м’ятні цукерки: "І це саме те, на що він був схожий, за винятком, що рухався дуже швидко та хаотично. І ми не могли передбачити, у який бік він повернеться, чи як він буде маневрувати. У нього не було видимих слідів диму чи двигуна. Не було ніяких видимих ознак керування польотом, щоби маневрувати так, як він це робив".

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