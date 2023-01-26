Дослідження показало, що ядро планети раніше оберталося швидше, ніж мантія Землі.

Обертання внутрішнього ядра Землі сповільнюється, про що свідчать дані сейсмологічної активності.

Науковці Ян І та Сун Сяодун з Пекінського університету вивчили сейсмічні хвилі, що проходять через Землю в результаті майже ідентичних землетрусів з 1960-х років. Відмінності в моделях хвиль і часу проходження крізь Землю свідчать про зміни швидкості обертання земного ядра, завбільшки як Марс, передає CNN.

Дослідження показало, що ядро планети раніше оберталося швидше, ніж мантія Землі. За словами дослідників, вони виявили дещо несподіване, з 2009 року обертання ядра сповільнилося.

Відео дня

"Дивовижні спостереження вказують, що внутрішнє ядро майже припинило обертання в останнє десятиліття і, можливо, почне зворотній рух", - пишуть науковці у дослідженні.

"Коли ви дивитеся (на моделі хвиль - ред.) між 1980 і 1990 роками, ви бачите явні зміни, але коли ви бачите період із 2010 по 2020 рік, ви не бачите особливих змін", - додав Сяодун.

Однак, як запевнили науковці, це не завдасть відчутного впливу на магнітне поле Землі, яке створює рух земного ядра. "Внутрішнє ядро не зупиняється повністю", - сказав Сяодун. Він пояснив, що це відкриття "означає, що внутрішнє ядро тепер більш синхронізоване з рештою планети, ніж десять років тому, коли воно оберталося трохи швидше".

"Нічого катастрофічного не відбувається", - додав він.

Вас також можуть зацікавити новини: