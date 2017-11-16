Вчені України та Франції проводитимуть спільні наукові дослідження в Антарктиці

Українські науковці зможуть долучитися до проведення досліджень на французьких антарктичних та субантарктичних станціях.

Читайте такожУкраїна має намір провести в Антарктиді спільні дослідження з Китаєм, Малайзією та ТуреччиноюЯк повідомляє прес-служба Міністерства освіта та науки, про це домовилися під час зустрічі директор Департаменту науково-технічного розвитку МОН, представник уряду України в Секретаріаті договору про Антарктику Дмитро Чеберкус та директор Французького полярного інституту імені Поля-Еміля Віктора Ів Френо.

Зазначається, що французька сторона запропонує Україні для співпраці низку наукових проектів, які нині реалізуються їхнім полярним інститутом. Вони стосуються таких напрямів, як геологія, клімат, жива природа, астрономія, сейсмологія тощо. МОН разом з науковцями оберуть ті, що для України є найбільш пріоритетними.

«За обраними проектами ми плануємо розпочати двостороннє співробітництво в сфері дослідження Антарктики. Завдяки цьому наші вчені, наприклад, отримають можливість долучитися до наукових досліджень на французьких антарктичних та субантарктичних станціях. Причому це можуть бути як короткострокові проекти, так і тривалі – терміном до одного року. Забігаючи наперед, можу сказати, що наші вчені вже зацікавилися двома проектами щодо досліджень на архіпелазі Кергелен», - зазначив Чеберкус.

Ів Френо пообіцяв підтримувати публікації вчених за підсумками цих досліджень в наукових виданнях Франції. Це дозволить підвищити публікаційну активність українських вчених і зробити нашу антарктичну науку більш видимою для світової наукової спільноти.

Сторони також дійшли згоди провести спільний науковий семінар навесні 2018-го, тематика якого буде визначена дещо пізніше.

У відомстві нагадали, що під час 40-ї Консультативної наради з Договору про Антарктику, що відбулася наприкінці травня 2017 року в Пекіні, Україна та Франція домовилася проводити спільні культурні заходи для популяризації досліджень в Антарктиці.