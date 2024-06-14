Майже 90% комах, зареєстрованих дослідниками, є запилювачами.

Дослідники знайшли маршрут одного з найжвавіших зимових маршрутів Європи - щорічної міграції мільйонів комах, що прямують на південь через високий гірський перевал у Піренеях.

Використовуючи відеокамери і сітки для метеликів, дослідники з Ексетерського університету щоосені фіксували близько 17 мільйонів мух, ос, метеликів і бабок, що пролітають через один прохід завширшки 30 метрів між двома вершинами на кордоні Франції та Іспанії, пише Sky News.

"Бачити так багато комах, які цілеспрямовано рухаються в одному напрямку одночасно, - це справді одне з найбільших чудес природи", - сказав доктор Карл Вутон з Ексетерського Центру екології та охорони навколишнього середовища, який керував дослідженням.

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Дослідження показало, що мільярди комах, імовірно, щорічно дзижчать і ляскають крилами над Піренеями.

Багато з них перебираються зі своїх північних літніх ареалів, зокрема з Великої Британії, в місця південної Європи і Північної Африки, де зими м'якші.

Дослідники здогадалися, що перевал Бухаруело висотою 2278 метрів був основним маршрутом польоту комах.

Понад 70 років тому пара британських орнітологів уперше зареєструвала зграї мармеладних дзюрчалок, що проносилися через перевал. Жовті та чорні смугасті мухи поширені по всій Європі: недавні дослідження показали, що восени вони можуть мігрувати на 3000 км.

"Те, що ми виявили, було воістину вражаючим. Через перевал все ще мігрувала не тільки величезна кількість мармеладних журчалок, а й набагато більше", - сказав Вільям Хоукс з Університету Ексетера, який проводив польові записи.

Метелики-капустянки - поширені садові шкідники, про яких навіть дослідники не знали, що вони мандрували на великі відстані, доки не зафіксували їхню присутність, - бражники-колібрі, різні види ос і вражаюча кількість мух.

"Були дні, коли кількість мух перевищувала 3000 особин на метр за хвилину", - сказав Хоукс.

Повітряний рух комах може бути невидимим, але це важлива частина екології.

Майже 90% комах, зареєстрованих дослідниками, є запилювачами. Під час своєї міграції вони розширюють генофонд рослин на величезні відстані.

У той час як деякі з них, наприклад білокачанна капуста, є шкідниками, інші є природним засобом боротьби зі шкідниками. У багатьох видів журчалок є хижі личинки, які контролюють інших комах, таких як попелиці.

Крім того, існує фізичне переміщення тонн "біомаси" комах з одного місця в інше. Вони не просто здобич для кажанів і птахів, але, будучи мертвими і впавшими на землю, вони також служать живильним середовищем для інших форм життя.

"Поширюючи знання про цих чудових мігрантів, ми можемо поширити інтерес і рішучість захистити їхнє середовище існування", - сказав Хоукс.

Новини про комах

За останні 20 років популяція джмелів скоротилася на 90 відсотків. Існує безліч різних чинників, що сприяють їхньому зниженню, включно з використанням пестицидів і міським розвитком. Однак зміна клімату, мабуть, є найбільшим чинником.

Скорочення чисельності джмелів викликає серйозну тривогу, оскільки вони життєво важливі для екосистем. Вони запилюють квіти та сільськогосподарські культури. Якщо населення продовжуватиме скорочуватися, сільськогосподарські культури не зможуть виробляти фрукти та овочі. Незважаючи на свої невеликі розміри, вони мають вирішальне значення для крихкого балансу природи.

І тепер нове дослідження Frontiers in Bee Science показало, що підвищення температури, спричинене глобальним потеплінням, може бути причиною зменшення чисельності джмелів у всьому світі.

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