Дослідження показало, що підвищення температури, спричинене глобальним потеплінням, може бути причиною зменшення чисельності джмелів у всьому світі.

За останні 20 років популяція джмелів скоротилася на 90 відсотків. Існує безліч різних чинників, що сприяють їхньому зниженню, включно з використанням пестицидів і міським розвитком. Однак зміна клімату, мабуть, є найбільшим чинником.

Скорочення чисельності джмелів викликає серйозну тривогу, оскільки вони життєво важливі для екосистем. Вони запилюють квіти та сільськогосподарські культури. Якщо населення продовжуватиме скорочуватися, сільськогосподарські культури не зможуть виробляти фрукти та овочі. Незважаючи на свої невеликі розміри, вони мають вирішальне значення для крихкого балансу природи.

І тепер нове дослідження Frontiers in Bee Science показало, що підвищення температури, спричинене глобальним потеплінням, може бути причиною зменшення чисельності джмелів у всьому світі.

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"Скорочення популяцій і ареалів деяких видів джмелів може бути пояснене перегрівом гнізд і виводка", - заявив у своїй заяві Пітер Кеван з Університету Гвельфа в Канаді та провідний автор дослідження. "Обмеження на виживання джмелиного виводка вказують на те, що спека, ймовірно, є основним фактором, оскільки нагрівання гнізда вище 35 градусів за Цельсієм є смертельним, незважаючи на чудову здатність джмелів до терморегуляції".

Кеван і його колеги вирішили уважніше вивчити фактори, пов'язані з популяціями джмелів по всьому світу. Хоча очевидно, що багато популяцій перебувають у біді, визначальний фактор для всіх видів насправді не ідентифікований.

Вони вивчили 180-річну літературу про цей вид і виявили один загальний фактор для всіх видів джмелів: вони можуть вижити за температури до 36 градусів за Цельсієм, але ідеальна температура для гнізд становить від 28 до 32 градусів за Цельсієм.

Але вони навряд чи зможуть терморегулювати тією мірою, якою цього вимагає підвищення температури через зміну клімату, йдеться в дослідженні. Хоча окремі бджоли можуть справлятися з підвищеною спекою краще, ніж інші, дослідження зазначає, що якщо в гнізді надто спекотно, сім'я не процвітатиме.

"Надмірно високі температури більш шкідливі для більшості тварин і рослин, ніж низькі температури. Коли умови прохолодні, організми, які не регулюють метаболічно температуру свого тіла, просто сповільнюються, але коли температура стає надто високою, метаболічні процеси починають руйнуватися і припинятися. Смерть настає швидко", - сказав Кеван.

У дослідженні зазначається, що колонія джмелів "діє як суперорганізм", що покладається на колективне виживання.

Температурні пороги, мабуть, однакові у багатьох видів джмелів. Автори дослідження стурбовані тим, що це обмежило їхню здатність адаптуватися з плином часу, а це означає, що підвищення температури являє собою велику загрозу.

"Вплив високих температур у гніздах мало вивчений, що дивно. Ми можемо припустити, що температура гнізда вище 30 градусів за Цельсієм, імовірно, буде дуже шкідливою, а при температурі вище 35 градусів за Цельсієм настане смерть, імовірно, досить швидко", - сказав Кеван у своїй заяві.

Аналогічні дослідження було проведено на медоносних бджолах, ще одному виду, що перебуває під загрозою зникнення, але є дуже важливим видом, який показує, що високі температури в гніздах загрожують здоров'ю бджолиної матки. Це також говорить про те, що тепловий стрес є основним фактором загального зниження чисельності бджіл.

Однак необхідно провести додаткові дослідження, щоб учені могли зрозуміти більше.

"Ми сподіваємося, що майбутні вчені зможуть скористатися ідеями, які ми презентуємо, і застосувати їх у своїх власних дослідженнях щодо здоров'я джмелів", - розповів Кеван.

Новини про комах

У Європі стурбовані поширенням на континенті азіатських шершнів, які знищують популяцію медоносних бджіл. Депутати Європарламенту, які представляють Італію, закликали Єврокомісію вжити заходів для протидії цій загрозі.

Зазначається, що жовтоногих шершнів, поширених у Південно-Східній Азії, було вперше виявлено в Європі два десятиліття тому. Спочатку вони з'явилися у Франції, а потім поширилися на сусідні країни - Іспанію, Бельгію, Нідерланди, Португалію та Італію. В останній вони спричинили деякий хаос, коли 2012 року почали знищувати місцевих бджіл у північних районах країни.

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