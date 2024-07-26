Озеро Ківу - гігантська водойма, яка настільки насичена вуглекислим газом і метаном на глибині, що може вибухнути без попередження.
Два інших озера в Африці мають схожу смертоносну хімію - озера Ніос і Монун у Камеруні - обидва з яких вибухнули за останні 40 років, убивши загалом близько 1800 осіб і тисячі тварин, пише Livescience.
Озеро Ківу - одне з Великих африканських озер, розташованих на кордоні тектонічних плит, що називається Східно-Африканським розломом. У розломі Сомалійська тектонічна плита дрейфує на схід і в бік від іншої частини континенту на Нубійській плиті. Цей рух призводить до вулканічної та сейсмічної активності в регіоні, що, своєю чергою, виводить гази з глибин земної кори на поверхню - і в глибини озера Ківу.
Воно набагато більше, ніж озеро Ніос або озеро Монун, і простягається на 90 кілометрів завдовжки, 50 кілометрів завширшки і досягає глибини 475 метрів. Озеро має незвичайну шарувату структуру, тільки верхні 60 метрів води регулярно перемішуються, а нижні шари залишаються застійними, сказав Сергій Кацев, професор фізичної та геохімічної лімнології в Університеті Міннесоти в Дулуті. Цей суворий поділ означає, що CO2 і метан, що спливають із дна озера, потрапляють у пастку і накопичуються в нижньому шарі, глибиною 260 метрів і нижче, сказав він. Приблизно 300 кубічних кілометрів CO2 і 14 кубічних 60 кубічних кілометрів метану перебувають на дні озера Ківу, яке також пронизане сірководнем із глибин земної кори.
І цей токсичний коктейль може незабаром вибухнути по всьому навколишньому густонаселеному регіону, сказав Кацев.
Вибух вивільнить величезну хмару газу, яка висітиме над озером протягом кількох днів або тижнів і зрештою розвіється в атмосфері, сказав Філіп Моркель, інженер і засновник Hydragas Energy, компанії з Канади, яка планує вилучати метан з озера Ківу для виробництва електроенергії.
"Коли озеро досягне 100% насичення [в нижньому шарі] - а зараз воно десь понад 60% - воно спонтанно вивергнеться", - сказав Моркель.
У цей момент, сказав він, озеро може вивільнити еквівалент 5% річних світових викидів парникових газів за один день. Кількість загиблих від такого вибуху буде приголомшливою. Близько 2 мільйонів людей живуть на берегах озера Ківу, і "якби хтось опинився в цій хмарі, то його б убило за хвилину", - сказав Моркель.
У той час як вчені можуть відстежувати, скільки газу перебуває в озері, і тим самим оцінювати ризик вибуху, інші, менш передбачувані фактори також можуть спровокувати катастрофу. Наприклад, землетрус або раптове вторгнення лави може струснути шари озера і викликати виверження, сказав Кацев.
Ризик також може виходити від триваючих зусиль з відкачування метану з озера, сказав Кацев. Видобуток метану почався на руандійській стороні 2016 року з метою зниження загрози вибуху, а також постачання енергії для живлення електромережі країни. Але деякі експерти попереджають, що, порушивши структуру озера, операція може спровокувати той самий вибух, якому вона намагається запобігти.
Видобувні компанії відкачують воду з нижнього шару, видаляють метан і повертають дегазовану воду у верхній шар.
"Це компроміс між безпекою та комерційною експлуатацією в довгостроковій перспективі. Вода створює шлейф, коли вона опускається вниз, що підвищує ризик вибуху", - сказав Кацев.
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