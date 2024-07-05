Агентство цивільного захисту Італії оголосило найвищу червону тривогу для Стромболі, попередивши, що ситуація може погіршитися.

Виверження італійської Етни та меншого вулкана Стромболі призвели до викиду гарячого попелу та лави, що підвищило рівень тривоги на середземноморському острові Сицилія та призвело до тимчасового закриття аеропорту Катанії в п'ятницю.

Етна, один із найактивніших вулканів у світі, останніми днями здійснював інтенсивну активність, освітлюючи небо біля міста Катанія, а Стромболі біля північного узбережжя Сицилії вилив лаву в море, пише Reuters.

Агентство цивільного захисту Італії оголосило найвищу червону тривогу для Стромболі, попередивши, що ситуація може погіршитися.

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Міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі заявив, що Стромболі перебуває "під наглядом", додавши, що влада стежить за тим, щоб плани евакуації були готові на випадок надзвичайної ситуації. Пожежники заявили, що заздалегідь подвоїли кількість пожежників на острові.

Навколо Катанії, на східному узбережжі Сицилії, жителі та влада пішли на очищення міста після того, як вулиці та автомобілі залишилися засипані чорним вулканічним попелом, а прилеглий аеропорт був закритий.

"Злітно-посадкова смуга в аеропорту Катанії непридатна для використання через падіння вулканічного попелу. Як прибуття, так і вильоти призупинено", - ідеться в повідомленні аеропорту.

Виверження вулканів у світі

Виверження вулкана на індонезійському острові Ява підняло в небо на 2 км вежу попелу, що викликало попередження для людей, які живуть поблизу.

Вулкан виверг густі сірі хмари попелу, які піднялися майже на 2 км над східним схилом гори, йдеться в заяві індонезійського агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих BNPB.

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