Коли печінковий сисун заражає мураху, до тіла комахи проникають кілька сотень паразитів, але тільки один потрапляє в мозок.

Паразит, який перетворює мурах на "зомбі", заражаючи й захоплюючи контроль над їхнім мозком, "ще більш хитрий, ніж вважалося раніше", вважають вчені.

Ланцетний печінковий паразит здатний змусити мурах уникати смертельних сонячних променів, коли день стає занадто спекотним, що дозволяє комахам жити досить довго, аби поширити паразита далі на інших господарів. Про це йдеться в новому дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі Behavioral Ecology, пише Independent.

Печінковий сисун може навіть змусити мураху сповзти назад по травинці, коли вдень стає занадто спекотно, з'ясували дослідники, в тому числі з Копенгагенського університету в Данії.

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Паразит, життєвий цикл якого охоплює таких істот, як равлики, і навіть тварин, яких випасають, таких як корови, відомий своєю здатністю брати під контроль мозок мурах, змушуючи їх чіплятися за травинки проти їхньої волі.

Заражені мурахи мимоволі рухаються і стискають щелепи на травинці, що робить більш імовірним, що нічого не підозрюючу комаху з'їдять такі травоїдні тварини, як велика рогата худоба та олені.

"Підняти мураху високо в траву, коли худоба або олені пасуться в прохолодні ранкові та вечірні години, а потім знову спустити вниз, щоб уникнути смертельних сонячних променів, досить розумно. Наше відкриття показує, що паразит більш складний, ніж ми спочатку припускали", - заявив співавтор дослідження Браян Лунд Фреденсборг.

Вони виявили, що температура впливає на поведінку мурах. Коли температура була нижчою, мурахи частіше прикріплювались до верхівки травинки. Але коли ставало спекотніше, мурахи залишали траву і сповзали вниз.

"Ми виявили чіткий взаємозв'язок між температурою та поведінкою мурах. Ми жартували, що знайшли мурашиний зомбі-вимикач", - розповів доктор Фреденсборг.

Попередні дослідження показали, що коли печінковий сисун заражає мураху, в тіло комахи проникають кілька сотень паразитів, але тільки один потрапляє в мозок.

Цей єдиний паразит печінкової двуустки впливає на поведінку господаря, в той час як інші ховаються в капсулі, щоб захистити себе в черевній порожнині мурашки.

"Тепер ми знаємо, що температура визначає, коли паразит захопить мозок мурашки. Але нам все одно потрібно з'ясувати, який коктейль хімічних речовин використовує паразит, щоб перетворити мурах на зомбі", - підсумував доктор Фреденсборг.

Інші новини про паразитів

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені заявили, що знайшли новий грибок-паразит, який полює на павуків-ктенізідів у бразильських атлантичних тропічних лісах. Рідкісний фіолетовий організм належить до групи грибів, які заражають безхребетних і захоплюють господаря.

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