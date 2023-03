Вчені поки не знайшли доказів, щоб новий грибок перетворював павуків на зомбі.

Вчені стверджують, що виявили новий грибок-паразит, який полює на павуків-ктенізідів в бразильських атлантичних тропічних лісах за принципом гриба-кордицепса з хітового серіало HBO "Останні з нас" (The Last of Us).

Як пише The Guardian, виявлений вченими рідкісний фіолетовий організм належить до групи грибів, які заражають безхребетних і захоплюють господаря. Зображення крупним планом, яке вони представляють, показує грибок, обгорнутий навколо тіла павука, що стирчить з нори, з якої останній хапає комах.

Гриб був виявлений у листопаді під час польової поїздки до лісів на північ від Ріо-де-Жанейро для документування біорізноманіття району та пошуку нових видів.

Відео дня

"Це дійсно гарна річ. Вони заражають лазейних павуків, і це один з дуже небагатьох кордицепсів фіолетового кольору, що є цікавою особливістю... Ми мало знаємо про цю групу грибів, оскільки вона дуже мало вивчена. Цей вид гриба збирали дуже рідко, в основному в Таїланді. Ймовірно, це буде перший раз, коли ми описали подібний вид з Бразилії", – прокоментував відкриття доктор Жоао Араужо, який зробив це відкриття.

При цьому вчені впевнені, що це не єдиний грибок такого роду, виявлений в Бразилії.

"Новий вид, що нападає на павуків-ктенізідів, належить до мегарізноманітної групи грибів. Ми знаємо близько 1% його різноманітності, тому ми знаємо дуже мало. Необхідна фундаментальна наукова робота, щоб ми могли, можливо, досліджувати нові медичні сполуки або використовувати їх для захисту сільськогосподарських культур від шкідників", – заявив Араужо.

Водночас дослідники заявили, що поки у них немає ніяких доказів того, що новий паразитичний грибок може контролювати поведінку павуків, перш ніж вбити їх, як це робить споріднений йому гриб-кордицепс, який захоплює тіла мурах і змушує їх залишати свої гнізда, щоб поширювати його спори. Саме цей грибок послужив натхненням для постапокаліптичної відеоігри "Останні з нас", за якою пізніше був знятий однойменний хітовий серіал.

Вас також можуть зацікавити новини: