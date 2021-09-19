Після трьох днів на орбіті корабель Crew Dragon Resilience приводнився в Атлантичному океані.

Перший цивільний екіпаж місії Inspiration4, яку виконувала компанія Ілона Маска SpaceX, повернувся на Землю.

Після трьох днів на орбіті корабель Crew Dragon Resilience приводнився в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди. Пряма трансляція повернення місії велася на каналі SpaceX в YouTube.

Після приводнення космічний корабель дістали з води та підняли на палубу судна, щоб екіпаж пройшов медичний огляд, а потім на вертольоті повернувся в космічний центр Кеннеді.

Як зазначили у прес-центрі Inspiration4, місія реалізувала одразу кілька нововведень, а саме:

перший повністю цивільний політ людини в космос на орбіту,

перша чорношкіра жінка-пілот космічного корабля,

наймолодший американець у космосі,

перша людина, яка полетіла в космос з протезом,

найдальший політ людини в космос після місій Хаббла,

вперше SpaceX керував трьома кораблями Dragon у космосі,

перший вільний політ космічного корабля Dragon у межах пілотованої космічної місії,

найбільше вікно, яке коли-небудь літало в космос,

перше приводнення екіпажу Dragon в Атлантичному океані,

перший запуск пілотованої космічної місії ракеті-носії Falcon 9, яку запускали зрештою тричі.

Крім того, місії Inspriation4 вдалося зібрати майже 154 мільйони доларів для дитячої дослідницької лікарні Святого Юди.

Inspiration4 - це пілотована космічна місія, що виконується компанією SpaceX, яка повинна була стати першим орбітальним польотом за участю тільки цивільних осіб на борту. Раніше космічні туристи підійматися лише до суборбітальної висоти або прибували на МКС у супроводі астронавтів.

У складі немає жодного професійного астронавта. До місії увійшли помічниця лікаря Хейлі Арсено, співробітник авіакосмічної промисловості та ветеран ВПС США Крістофер Семброскі й педогог Шан Проктор. Очолює команду засновник і генеральний директор компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман.

За задумом, чотири члени місії уособлюють чотири цінності: лідерство, надія, щедрість і процвітання. Вони провели три дні на орбіті на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащеного для цього унікальним куполом замість стикувального люка.

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Автор: Катерина Комолова